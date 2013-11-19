美联储两官员称美国经济出现改善

* 纽约联储总裁杜徳利提及第三季GDP和10月就业情况

* 杜徳利仍倾向于暂时保留宽松政策

* 费城联储总裁普洛瑟希望固定购债规模

* 普洛瑟表示，缩减刺激计划的时机将至

路透纽约11月18日 -站在美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策立场两端的美联储高官均在周一提及美国经济出现改善，进一步强调了美联储正接近放慢其月度购债的步伐。

纽约联邦储备银行总裁杜德利是宽松货币政策的坚定拥护者之一。他称就业市场好转，以及第三季国内生产总值(GDP)好于预期，这都是美国经济复苏的乐观信号。

“我必须承认，我更加乐观了，”杜徳利在纽约皇后学院(QueensCollege)向师生们表示。他在美联储决策委员会享有固定投票权。

“我们不仅仅得到一些向好的数据，而且一直阻碍经济的财政问题在未来几年也有望大幅减轻；同时，经济基本面也在好转。”

费城联邦储备银行总裁普洛瑟在另一次讲话中表示，美联储应设立购债固定限额，一旦达到该规模便停止购债。普洛瑟是通胀鹰派人物，对美联储刺激性支出政策持批评态度。

他并指出经济状况在好转，其中招聘情况好于预期，认为美联储在9月错失了一次缩减购债规模的机会。

“我们不能继续随意地玩这场购债游戏了，这将使美联储的公信力面临风险，且围绕货币政策走向产生挥之不去的不确定性。”他在费城风险管理协会(Risk Management Association)发表演讲时表示。

普洛瑟先是在本月稍早提出了为购债设限，周一对此提议进行了充实。

油价在杜德利讲话后大跌，可能受到他认为美联储政策或将比预期更早开始改变的观点影响。美国股市周一尾盘从此前所及的纪录高位回落。

**暂时保留QE**

尽管美联储多数人可能倾向于缩减购债，但普洛瑟为购债设限的想法是否会赢得委员会大多数成员的支持还不清楚。

虽然杜德利对经济给出更加乐观的评估，但他表示希望“极宽松”的货币政策继续保留“相当长一段时间”，因为通胀率低且失业率偏高。

杜德利在回答学生提问时表示，美联储仍相信量化宽松计划的效果超过为此付出的代价，并补充称目前没有迹象显示购债计划催生“令人不安”的资产泡沫。

但杜德利这次的观点明显比上次公开评论美国经济形势时的看法更加乐观。

杜德利在9月末曾表示，就业市场尚不稳健，整体复苏仍需美联储的货币支持举措。

普洛瑟称，他预计通胀率将在未来一年中升向美联储2%的目标水平，失业率到2014年末时将降至6.25%，这样的前景预估比其他许多美联储官员要乐观得多。(完)

(编译 朱晓军/石冠兰/李爽 审校 徐文焰)

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