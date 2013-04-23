美联储官员敦促欧洲建立银行业联盟

路透纽约4月22日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利周一称，建立泛欧银行联盟是让该地区受困经济稳定的“非常重要的下一步”。

杜德利在一场有关跨大西洋经济互相依存的会议上称，欧洲经济前景“看起来不那么光明”，若经济增长没有“相对快迅恢复”，对财政和结构性调整的支持可能进一步被削弱。

杜德利再次敦促美国政治人士放松财政政策。

他还重申支持美联储的购债计划，称量化宽松的效果与他起初预期的“一样高或更高”，而代价与预期“相同或较低”。

对于欧元区，杜德利敦促欧洲抓住机会改革劳动力市场和产品市场，以提高增长前景，这不仅限于二线国家。

“从短期和长期角度讲，银行业联盟都可能会对欧元区稳定和增长做出有力贡献，”杜德利称。他在美联储有投票权，与美联储主席贝南克同一阵线。

他辩称银行联盟将帮助解决“受损的”货币政策传导渠道，尤其向二线国家的传导，增强市场对整体银行系统的信心。

杜德利还表示：“坏消息是欧元区仍然处于衰退，政治方面对另一轮财政收紧的支持明显放松。”(完)

(编译 王丽鑫； 审校 戴素萍)

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