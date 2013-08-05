美官员称失业率下降促使美联储更接近结束购债措施

路透俄勒冈波特兰8月5日 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一称，继上月失业率下滑后，美国联邦储备委员会(美联储/FED)越发接近缩减其庞大的购债规模。这是这近几个交易日来，第二位表达此看法的人。

费希尔称，他个人早就希望缩减购债规模。费希尔坚决反对美联储目前推行的第三轮量化宽松政策，即QE3。

“我认为除非数据恶化，否则我们应在9月开始(缩减购债)，”费希尔并补充道，在美联储内并不是只有他一人持有这种看法。

美联储每月买入850亿美元的长期债券，以维持借款成本在低位并促进就业和投资。

美联储主席伯南克6月曾表示，美联储可能会在今年稍后缩减购债规模，力争在2014年中结束该措施，届时失业率将有可能维持在7%左右。

“已经表述得很明确了，随着失业率降至7.4%，我认为(美联储政策制定)委员会现在即将步入执行模式,”费希尔在俄勒冈州波特兰对全美退休公务人员协会(National Association of State Retirement Administrators)表示。

周五公布的数据显示，美国7月失业率降至7.4%，为2008年12月以来最低。

费希尔并对谁将接替伯南克的问题提出了自己的观点。伯南克的任期将于明年1月结束，他没有明确表示谋求连任。

他指出，美联储需要一位“极为谦卑的”领袖，而不是一位超级巨星。费希尔称，他知道除了经常被媒体提及的人士之外，还有其他人选。

这一言论暗示，奥巴马总统可能选择当前热门人物美联储副主席叶伦和前任财长萨默斯以外的人选。

费希尔并表示，他对所有潜在的候选者都怀有很高的敬意，包括前任美联储副主席Don Kohn和费格森，在他们中任何一人的领导下工作都将是个“荣幸”。

他表示相信，奥巴马将做出正确的选择，谦逊将是他的决定中“主要的考虑因素之一”。

**缩减时机**

就在美国7月非农就业数据公布前的两天，美联储结束了常规性政策制定会议，会议没有改变购债举措，也没有表示接近缩减购债。

费希尔周一表示，购债举措有助于支撑楼市和股市。

但他也指出，认为购债将永远持续下去的错误想法会刺激资本不当配置，让公众明白美联储终将退出刺激举措，这点很重要。

“在6月，我曾赞成联储主席在上次新闻发布会上暗示出这种可能性，上周会议上曾建议我们应在今年秋季迈出第一步，”费希尔称。

费希尔是美联储政策制定者当中最为强硬的成员之一，他的观点通常与联储政策制定委员会的核心人物相左。

不过上周五，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德亦表示，失业率降低将使得联储更接近终结目前的量化宽松，不过他也表示希望在削减之前看到更多经济走强的证据。

费希尔自去年9月购债计划启动以来就对此计划表示反对，称量化宽松措施并不太有效。他还称担心购债可能引发未来的通胀或者导致市场扭曲。

美联储目前持有美国公债的约20%和全部抵押支持债券(MBS)的约25%，占据“这些关键市场的相当大份额”，他表示，“这的确成了一个难题。”

解开这一难题是一项微妙的任务。当伯南克提出美联储结束购债的可能时间表时，公债收益率(殖利率)大涨，而股市大跌。

“当合适的时机到来的时候，我们必须小心地移除购债计划，谨慎削减规模，这样才不至于引发市场动荡，”费希尔表示。

为了安抚市场，美联储官员已经强调过结束购债并不意味着美联储将很快升息。

在与美联储有直接业务往来的初级交易商当中，近半认为美联储将会在9月开始缩减买债，另一半认为缩减将稍晚进行。

“政策委员会在这个问题上将不得不摸着石头过河，”费希尔表示，并称疲弱的第二季国内生产总值(GDP)初值可能会得到修正。他还称对最近强劲的零售和制造业数据感到惊讶。“问题在于你如何感受事态的发展。”(完)

(编译 孙茉莉/石冠兰/朱晓军；审校 张荻)

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