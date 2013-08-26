若经济不出现忧心迹象 9月可审慎采取首次行动--美联储官员

路透怀俄明州杰克森霍尔8月24日 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周六表示，如果近期没有“真正令人担忧”的迹象显示经济脆弱，美国联邦储备委员会(美联储/FED)就可在下月会议宣布缩减购债计划的首次审慎举动。

洛克哈特对路透表示，近期的经济数据好坏不一，成长预估或许需要下修。不过潜在的复苏势头保持不变。

“我可以接受9月开始缩减，只要现在到9月18日经济不出现真正令人担忧的信号，”他指的是9月17-18日的下一次美联储会议。

洛克哈特是一位持中间立场的美联储官员，因此可以通过他的表态来判断联储的政策倾向。今年他不是美联储政策制定委员会享有投票权的委员。

洛克哈特在杰克森霍尔年度货币政策研讨会的间歇时表示，重要的是，没有新的证据可以否定他对美国经济逐步复苏的判断。

“数据实际上是对一系列基本假设的一种检验。只要经济处于(复苏的)基本轨道，那么我就能接受采取首次缩减行动。”他说。

**已箭在弦上**

市场认为联储将在下次会议开始减码，洛克哈特的评论显示，要延至今年稍后才行动的门槛相当高，至少他是那么认为。虽说如此，他解释道没什么是板上钉钉的。

“我不认为9月就一定是定论。也可能是10月，或12月。时机将由委员会判断。”他是指美联储2013年剩下的另两次会议。

洛克哈特同意，8月的就业报告是目前和下次会议间，决策官员可兹获得的最重要信息。

他不愿具体提出他赞成的削减规模，只称规模适度；尽管或有技术上因素让做出较大幅减码也讲得通。

“我可接受一开始时仅象征性地减码，至少开了个头。但减码幅度大一些或许比较实际。”他说。(完)

(编译 洪曦/张若琪 审校 张涛/艾茂林)

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