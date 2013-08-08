美官员称若就业改善持续 则美联储准备缩减购债

路透克利夫兰8月7日 - 美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托周三表示，如果近期美国就业市场的改善持续，那么美联储可能很快开始缩减购债刺激举措。

尽管7月就业增长低于分析师预估，但她更关注近期的强劲势头。

“就业增长比我此前预期的要强，失业率比我去年9月预计的要低0.5个百分点以上，”她在一次演讲中表示。

“按照这样的进程，如果就业市场保持自去年秋季以来的走强态势，那么我会准备缩减月度资产购买规模。”

美国劳工部上周公布的数据显示，7月非农就业岗位增加16.2万个，为四个月来最小增幅，低于预估的18.4万个。但失业率从7.6%降至7.4%。

自美联储主席贝南克5月和6月暗示可能“缩减”购债计划以来，美国公债收益率已大幅飙升。

不过，与近期数位美联储官员的讲话一致，皮亚纳尔托谨慎指出，收缩购债计划并非即将加息的征兆。

“就业市场还未完全复苏，”她说。“所以即使缩减资产购买计划，美联储仍将致力于支持就业成长和保持物价稳定。”

美联储官员表示，只要通胀保持低位，他们就不会考虑上调利率，直到失业率降至6.5%。

“很明显，他们将在今年稍晚缩减购债规模，但尚未决定何时，”德意志银行驻纽约的首席美国分析师Joseph LaVorgna说，“经济表现要远远好于启动量化宽松政策的时候。他们在当前时点上不会挑出某次会议来决定缩减计划，而且他们也不必这么做。”(完)

(编译 石冠兰/侯向明； 审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。