经济学家料美联储明年底前结束购债

* 对美联储货币政策形成较为明确的共识

* 受访者认为美联储行动的时机正确

* FOMC料将在2014年每次会议上都削减100亿美元的购债规模

* 半数经济学家认为首次加息会在2015年下半年

路透伦敦12月20日 -周五公布的路透调查结果显示，受访的62位经济学家已经达成了明确共识，认为美国联邦储备委员会(美联储)到明年年底前将逐步停止购债举措，并有可能在2015年底提高利率。

虽然多数分析师本来预期美联储要等上几个月，在进入明年后才会宣布削减每月850亿美元的购债规模，但受访者还是对联储周三宣布削减100亿规模的举措表示了欢迎。

美联储主席伯南克在其最后一次记者会上表示，如果美国就业继续如预期般增长，明年多数时间的购债规模可能以“审慎的步伐”缩减。他说，可能在“明年末段，而不会在年中”结束。

60位分析师中有55位认为，此话意味着联邦公开市场委员会(FOMC)将在明年每次会议上削减100亿美元刺激规模，在2015年之前减至为零。

这可以说是联储沟通方面一个出人意料之处。

同样是这些经济学家，许多人在9月时给联储的政策贴上了“不明确”的标签，当时联储决定继续维持量化宽松政策不变，震惊了市场。

“刺激政策不得不在某个时间开始削减。美联储在放慢购债脚步的同时仍将对经济实施刺激，”RaymondJames首席经济学家ScottBrown说。

“美联储根据形势加快或放慢缩减步伐的余地很大。”

美联储暗示指标利率在超低水准停留的时间会长于先前承诺，以此缓和其缩减购债的影响。

半数受访者，即30位经济学家表示，2015年下半年将迎来升息。另外一半人当中，多数人预期会在上半年，有几位认为会在2016年。

“2015年底将是升息的起点。但如果通胀情况继续令人失望，他们也有可能继续推后，”道明证券驻纽约资深美国宏观策略师MillanMulraine说。

最新这次调查呼应了周三路透对初级交易商的调查结果。

**削减刺激是谨慎举动**

分析师对美联储缩减刺激持乐观看法，与金融市场反应一样，58位分析师中有46位认为美联储行动的时间合适。

“提前宣布1月缩减刺激是一步非常谨慎的举动，”G+Economics主管Lena Komileva表示。

“美联储选择先强力推进其策略，然后在假期季结束后再实际减少市场流动性注资，现在进行明确的沟通，在2014年缩减刺激，这符合市场的大致预期。”

剩余的12位分析师看法也有分歧，有人认为美联储之前就应该减缓刺激，还有人认为再等一两个月再行动也不会有什么坏处。

尽管调查显示，在货币政策路线方面分析师的观点高度一致，但还是有数位分析师指出，无论美联储的意图如何，最重要的是此后的经济数据力道。

“美联储目前的焦点在前瞻性指引工具上，但这可能是一把双刃剑，”渣打银行驻纽约美国分析师Thomas Costerg表示。

“主要风险是中期通胀可能高于预期，尤其是如果失业率快速逼近潜在水准，产出缺口进一步缩窄的话。”(完)

(编译 郑茵/李爽 审校 许娜/张荻)

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