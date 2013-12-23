经济学家料美联储明年底前结束购债

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
* 对美联储货币政策形成较为明确的共识
* 受访者认为美联储行动的时机正确
* FOMC料将在2014年每次会议上都削减100亿美元的购债规模
* 半数经济学家认为首次加息会在2015年下半年
路透伦敦12月20日 -周五公布的路透调查结果显示，受访的62位经济学家已经达成了明确共识，认为美国联邦储备委员会(美联储)到明年年底前将逐步停止购债举措，并有可能在2015年底提高利率。
虽然多数分析师本来预期美联储要等上几个月，在进入明年后才会宣布削减每月850亿美元的购债规模，但受访者还是对联储周三宣布削减100亿规模的举措表示了欢迎。
美联储主席伯南克在其最后一次记者会上表示，如果美国就业继续如预期般增长，明年多数时间的购债规模可能以“审慎的步伐”缩减。他说，可能在“明年末段，而不会在年中”结束。
60位分析师中有55位认为，此话意味着联邦公开市场委员会(FOMC)将在明年每次会议上削减100亿美元刺激规模，在2015年之前减至为零。
这可以说是联储沟通方面一个出人意料之处。
同样是这些经济学家，许多人在9月时给联储的政策贴上了“不明确”的标签，当时联储决定继续维持量化宽松政策不变，震惊了市场。
“刺激政策不得不在某个时间开始削减。美联储在放慢购债脚步的同时仍将对经济实施刺激，”RaymondJames首席经济学家ScottBrown说。
“美联储根据形势加快或放慢缩减步伐的余地很大。”
美联储暗示指标利率在超低水准停留的时间会长于先前承诺，以此缓和其缩减购债的影响。
半数受访者，即30位经济学家表示，2015年下半年将迎来升息。另外一半人当中，多数人预期会在上半年，有几位认为会在2016年。
“2015年底将是升息的起点。但如果通胀情况继续令人失望，他们也有可能继续推后，”道明证券驻纽约资深美国宏观策略师MillanMulraine说。
最新这次调查呼应了周三路透对初级交易商的调查结果。
**削减刺激是谨慎举动**
分析师对美联储缩减刺激持乐观看法，与金融市场反应一样，58位分析师中有46位认为美联储行动的时间合适。
“提前宣布1月缩减刺激是一步非常谨慎的举动，”G+Economics主管Lena Komileva表示。
“美联储选择先强力推进其策略，然后在假期季结束后再实际减少市场流动性注资，现在进行明确的沟通，在2014年缩减刺激，这符合市场的大致预期。”
剩余的12位分析师看法也有分歧，有人认为美联储之前就应该减缓刺激，还有人认为再等一两个月再行动也不会有什么坏处。
尽管调查显示，在货币政策路线方面分析师的观点高度一致，但还是有数位分析师指出，无论美联储的意图如何，最重要的是此后的经济数据力道。
“美联储目前的焦点在前瞻性指引工具上，但这可能是一把双刃剑，”渣打银行驻纽约美国分析师Thomas Costerg表示。
“主要风险是中期通胀可能高于预期，尤其是如果失业率快速逼近潜在水准，产出缺口进一步缩窄的话。”(完)
(编译 郑茵/李爽 审校 许娜/张荻)
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