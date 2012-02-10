一周综述：信心决定未来方向

面对2350点一带重要阻力位，今日A股市场全天呈现高位震荡整理态势，在短线做多热情犹在的背景下，今日沪综指收盘站上2350点，创近两个月以来的收盘新高。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

面对2350点一带重要阻力位，今日A股市场全天呈现高位震荡整理态势，在短线做多热情犹在的背景下，今日沪综指收盘站上2350点，创近两个月以来的收盘新高。

从今日盘面观察，盘中个股继续保持活跃态势，显示市场做多热情继续保持高涨，板块轮动也较为良性，尤其是今日地产板块的大幅走强，带动了与之相关的众多板块走强。

纵观本周A股走势，虽然1月份CPI数据超预期，但是市场最终还是经历了1月宏观经济数据的考验，面对上方2350点重要压力位，多方不再畏首畏尾，尤其是在流动性改善预期的提振下，短期内大盘维持强势格局。

笔者认为，目前看，市场已经度过了最为艰难的时刻，尽管後市仍存在较多的不确定性因素，同时1月份CPI数据超预期，大大降低了短期降准的可能性，但是在流动性改善的背景下，并不会对反弹的延续构成实质性的影响。

当前市场的主流资金对上半年有比较一致的预期，在流动性持续改善的背景下，A股的下跌风险在减弱。可以说，本轮行情的驱动因素，已经由经济预期转向对流动性预期的反应。

对於A股後市走势，笔者认为，大盘反弹有望延续，一旦2350点确认有效突破後，大盘仍有一定的反弹空间，当然还要看当前市场所处的市场环境的变化。

一方面，近期政策面持续偏暖。比如养老金入市，证监会股市新政继续向前推进等等，但是这些措施都是长期利好股市，短期未必能有立竿见影的效用，提振市场信心有一定积极作用，但是要想扭转大盘中期走势，还是要靠基本面的支持。

另一方面，尽管出於春节因素的考虑，食品价格上涨推高一月份CPI数据，但是从市场表现看，基本上消化了CPI超预期的不利影响，同时未来CPI延续回落趋势，那麽前期一直困扰市场的通胀忧虑将会进一步缓解，这也为管理层政策调控留下了更大的空间。

此外，美国经济指标，特别是就业数据近期持续向好，而欧债危机也出现缓解契机，这些都在短期给欧美股市提供了明显支撑，为A股走强营造了较好的氛围。

总的来说，随着利空的逐渐兑现，政策面进一步明朗，後市大盘走向将渐趋明朗，黑暗并不可怕，只有在越黑暗的地方，我们才能看到更多的繁星。

操作上，对於投资者来说，轻指数、重个股将是近期投资策略首选，当然投资者参与结构性机会的同时，一定提高警惕，可在指数稳定的背景下，积极挖掘结构性机会。（完）

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