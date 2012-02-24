24日午间分析：沪指早盘小幅反弹

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场继续在2400点上方呈现反复震荡整理态势。面对上方压力，指数上行步履蹒跚，盘中沪综指一度回落至2405点，随後在地产股的带动下，大盘开始震荡回升，午盘沪综指报收於2417.15点，上涨0.32%。
近几日尽管指数连续攻克关口，但是盘中热点比较散乱，除了地产、传媒板块强於大盘外，其他板块个股炒作热情高涨，今日消息面称，深交所表示，要警惕概念炒作风险，投资者一定要认清本质，回归常识，理性投资。这无疑对当前部分板块形成一定的制约。
笔者认为，当前点位股指面临一定的回调风险，以目前的市场条件而言，并不具备持续上攻的条件，同时自2132点反弹至今，累计涨幅超过10%，基本面是支撑指数上行的关键因素，反弹就还未到结束之时，但是短线突破恐难一蹴而就。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。