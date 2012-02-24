24日午间分析：沪指早盘小幅反弹

今日A股市场继续在2400点上方呈现反复震荡整理态势。面对上方压力，指数上行步履蹒跚，盘中沪综指一度回落至2405点，随後在地产股的带动下，大盘开始震荡回升，午盘沪综指报收於2417.15点，上涨0.32%。

笔者认为，当前点位股指面临一定的回调风险，以目前的市场条件而言，并不具备持续上攻的条件，同时自2132点反弹至今，累计涨幅超过10%，基本面是支撑指数上行的关键因素，反弹就还未到结束之时，但是短线突破恐难一蹴而就。（完）