一周综述：警惕A股营造“伪强势”氛围

本周A股市场可谓是跌宕起伏，经过上周短暂的调整後，本周初股指强行上攻前期反弹高点，但是随着两会结束，政策放松预期再度落空，周三A股市场出现放量大幅跳水，题材股纷纷大幅杀跌，市场人气瞬间走弱，随後股指在半年线处获得支撑，周五股指再度回升，重新收复2400点整数关口。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

本周A股市场可谓是跌宕起伏，经过上周短暂的调整後，本周初股指强行上攻前期反弹高点，但是随着两会结束，政策放松预期再度落空，周三A股市场出现放量大幅跳水，题材股纷纷大幅杀跌，市场人气瞬间走弱，随後股指在半年线处获得支撑，周五股指再度回升，重新收复2400点整数关口。

从技术层面看，本周股指接连在半年线上方止跌，显示该点位支撑力度较强，同时也表明资金对未来市场趋势并未看坏，不过经过周三大跌後，两市成交量明显萎缩，虽然今日指数反弹，但是明显缺乏量能配合，调整并未完全释放。

笔者认为，伴随着指数展开调整，市场各方短期出现较大分歧，阶段性的震荡整理将是未来一段时期主基调。3到4月是上市公司年报和一季报密集披露期，同时两会结束又使政策改善预期面临阶段性降温，因此，投资者在现阶段谨防业绩杀。

统观本周A股走势，两会期间的强势上攻，再到闭幕後的放量跳水，虽然是众多因素共振的结果，但是却从另一个角度反映出当前市场参与各方分歧仍然较重。

每当股指接近本轮反弹高点的时候，市场参与各方不由自主的就出现分歧，随着分歧的加大以及市场的不确定性，部分资金由於恐惧选择出局观望，再加上短线获利盘的打压，使得这种情绪得到了放大，最终导致市场出现资金争相出逃的局面。

事实上，影响市场短期走势的因素有很多，政策面、资金面、技术面以及心理面等等，就当前的市场环境分析，反弹格局并未结束，但是短期内大盘面临诸多不确定因素困扰；同时技术调整压力亟待释放。

首先，两会本周正式闭幕，和往年相比，稳字当头贯穿两会始终。市场之前热盼的两会行情随着两会的结束而难再续，况且温总理答记者问时表示，“目前房价还远远没有回到合理价位，因此调控不能放松”，导致此前市场楼市放松预期落空，市场担忧情绪与日俱增

其次，作为近期比较强势的领涨板块，地产股的一举一动牵动着市场的神经。在楼市放松预期以及大盘股迟迟未能有效启动的背景下，地产股始终扮演着“关键先生”的角色。但是随着该板块的跳水，题材股也纷纷加入跳水行列，大量获利资金跟风减仓，显示市场信心出现动摇。

最後，尽管目前市场呈现良性调整，场内均不乏热点，每个交易日均有涨停个股，行业板块轮动仍然清晰，但是，目前市场个股活跃多靠存量资金，缺乏新增资金。在成交量迟迟不能有效放大的背景下，面对指数上方堆积的大量套牢盘，指数越往上走，面临的压力就会越沉重。

综上所述，随着股指进入长期压力区间，投资者对後市的态度也出现了较大的分歧，短期内大盘将维持震荡格局。不过，从政策层面看，虽然两会期间没有实质性的利好政策出台，但是市场预期仍然存在。这也为市场预留了一定的想象空间。

同时由於权重股本轮上涨有限，当前A股的估值水平仍然处於历史低位，以银行股为例，银行业绩在2012年估计仍将维持25%左右的业绩增速，目前银行股市盈率大多维持在7倍左右，因此其在相当大的程度上决定了大盘指数未来下跌空间相对较小，这些都显示出当前反弹并未终结。（完）

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