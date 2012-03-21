21日午间分析：沪指早盘冲高回落

今日A股市场早盘呈现冲高回落走势。尽管今日市场传出广东千亿养老金获准由社保基金会运营的利好消息，但是在经济增速继续下行、技术压力沉重的背景下，大盘反弹仅仅是昙花一现，在短线获利盘以及前期套牢盘的双重打压下，大盘最终冲高回落，午盘沪综指报收於2365.57点，下跌0.47%。

笔者认为，广东千亿养老金获准由社保基金会运营的消息对市场起到一定的提振作用，但是短期大盘调整态势已经确立，题材股的退潮对市场人气冲击较大，在未来仍存在较多不确定因素的背景下，赚钱效应的减弱使得资金难以放开手脚，预计短线大盘仍将维持震荡调整态势。（完）