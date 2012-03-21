21日午间分析：沪指早盘冲高回落

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日A股市场早盘呈现冲高回落走势。尽管今日市场传出广东千亿养老金获准由社保基金会运营的利好消息，但是在经济增速继续下行、技术压力沉重的背景下，大盘反弹仅仅是昙花一现，在短线获利盘以及前期套牢盘的双重打压下，大盘最终冲高回落，午盘沪综指报收於2365.57点，下跌0.47%。
笔者认为，广东千亿养老金获准由社保基金会运营的消息对市场起到一定的提振作用，但是短期大盘调整态势已经确立，题材股的退潮对市场人气冲击较大，在未来仍存在较多不确定因素的背景下，赚钱效应的减弱使得资金难以放开手脚，预计短线大盘仍将维持震荡调整态势。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。