2日午间分析：政策提振 沪指反弹创新高

受到五一假期管理层针对资本市场出台的四大政策的提振，今日A股市场早盘如期的走出了大幅反弹的态势。早盘沪深两市股指双双跳空高开，尽管开盘後股指一度回落，但是在政策呵护市场意图明显、市场做多热情再度被调动的背景下，在权重股集体发力的带动下，股指逐步震荡盘升，午盘沪综指报收於2434.09点，大涨1.58%，创下本轮反弹新高。