版本:
中国
冯涛股市实时分析 | 2012年 5月 2日 星期三 11:52 BJT

2日午间分析：政策提振 沪指反弹创新高

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到五一假期管理层针对资本市场出台的四大政策的提振，今日A股市场早盘如期的走出了大幅反弹的态势。早盘沪深两市股指双双跳空高开，尽管开盘後股指一度回落，但是在政策呵护市场意图明显、市场做多热情再度被调动的背景下，在权重股集体发力的带动下，股指逐步震荡盘升，午盘沪综指报收於2434.09点，大涨1.58%，创下本轮反弹新高。

笔者认为，A股市场历来对於交易成本下降较为敏感，尽管此次交易成本下探并未针对印花税，但是短期市场刺激作用还是较为明显，A股5月有望迎来开门红。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 冯涛股市实时分析

热门文章

编辑推荐

文章推荐