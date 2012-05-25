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冯涛股市实时分析 | 2012年 5月 25日 星期五 11:54 BJT

25日午间分析：沪指早盘缩量下挫

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

今日早盘A股市场继续维持弱势震荡格局。早盘股指开盘後数次上行，但是明显受制於5日均线压制，无功而返，多空双方围绕2350点展开拉锯战，两市成交量继续萎缩，午盘沪综指报收於2341.54点，下跌0.40%。

笔者认为，目前大盘处於上下两难的境地，经济增速持续放缓，使得市场缺乏内生性上涨基础，同时欧债危机蔓延也使得A股外部环境日趋恶劣，尽管近期管理层维稳意图明显，但是政策预期迟迟无法落实，也加剧了市场的谨慎情绪，预计短线大盘维持箱体震荡格局。（完）

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