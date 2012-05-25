25日午间分析：沪指早盘缩量下挫

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
今日早盘A股市场继续维持弱势震荡格局。早盘股指开盘後数次上行，但是明显受制於5日均线压制，无功而返，多空双方围绕2350点展开拉锯战，两市成交量继续萎缩，午盘沪综指报收於2341.54点，下跌0.40%。
笔者认为，目前大盘处於上下两难的境地，经济增速持续放缓，使得市场缺乏内生性上涨基础，同时欧债危机蔓延也使得A股外部环境日趋恶劣，尽管近期管理层维稳意图明显，但是政策预期迟迟无法落实，也加剧了市场的谨慎情绪，预计短线大盘维持箱体震荡格局。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。