11日盘後分析：投资 不宜火中取栗

经过连续两个交易日震荡下挫後，在油价下调的背景下，A股市场终於展开技术性反弹，尽管力度较弱，但是短线大盘跌势有所趋缓，不过量能再度萎缩，为後市增加一定的变数。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过连续两个交易日震荡下挫後，在油价下调的背景下，A股市场终於展开技术性反弹，尽管力度较弱，但是短线大盘跌势有所趋缓，不过量能再度萎缩，为後市增加一定的变数。

目前市场谈论的最多的就是大盘何时止跌甚至反弹，沪综指距离年底低点2132点仅有一步之遥，该点位虽然对指数构成一定的支撑，同时政策面偏暖，但是以目前的经济形势来看，股指在该点位止跌企稳并非十拿九稳。尤其是政策对市场起到的只是一个趋势性的导向作用，但股指最终走势是不受政策等人为因素控制的。

笔者认为，经过前期的持续下跌後，市场利空兑现得到了一定的释放，再加上估值水平以及政策面等因素，基本上封杀了股指大幅下跌的空间。随着中报披露开始，投资者开始期望由业绩稳定增长的板块个股而形成的局部结构性机会，目前看，投资者不宜过分乐观。

本周中报业绩披露拉开帷幕。在经济持续低迷的背景下，企业利润下降导致资产价格偏低，虽然不排除部分公司业绩预增，但是并没有产生明显的价值洼地，因此，各路资金运作非常谨慎，单纯的、确定的业绩增长只能是股价上涨的必要条件，还不能构成充分条件。因此，寄望於部分中期业绩增长的个股形成一波反弹行情显然有些不太现实。

二季度A股始终保持震荡探底态势。投资预期的变化导致投资行为存在较大的变数，再加上经济见底时间延後，是否会对上市公司利润产生进一步的影响也是市场所担心的问题。同时管理层预调微调对於上市公司利润影响程度有多大，也是市场需要进一步观察的。

在这种背景下，股指出於上下两难的格局中，于是就形成了股指弱势震荡的格局和成交持续低迷的情况。除了上述市场基本面的因素外，从投资者心态分析，很多个股跌幅远远超过指数跌幅，被套牢的散户、机构在政策放松预期中耐心等待解套机会，使得市场在最近几次大幅下跌中并无汹涌的杀跌盘出现。同时场外资金多采取观望态度，因此在股指技术反弹时也没有踊跃的跟风盘，这样的结果就形成了目前的涨跌均无量格局。

这种情况下，投资者该如何操作呢？

从政策面、宏观面和基本面来看，现阶段这几大因素没有明显好转的迹象，因此预计短期市场仍将维持震荡筑底的格局。

从过去几周市场探底格局下板块和个股的表现看，能够在乱世中独善其身的个股凤毛麟角。鉴於目前风险和收益已经不成正比，相信大多数投资者不具备火中取栗的心理素质和技术能力。因此笔者建议，稳妥和安全仍然是现阶段投资者首先要考虑的问题，其次才是收益。（完）

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