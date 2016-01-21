中国婴儿奶粉生产商飞鹤拟第二季IPO筹高至8亿美元--IFR

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港1月21日 - 据汤森路透旗下IFR周四报导，中国婴儿奶粉生产商飞鹤国际计划最快今年第二季香港IPO上市，筹资高至8亿美元。
报导并称，飞鹤国际原先计划筹高至10亿美元，但鉴于目前市场状况，IPO规模很大机会缩减至6-8亿美元。花旗(C.N)、麦格理以及瑞银负责IPO安排。
飞鹤国际原本在美国纽约交易所上市，2013年6月除牌，因董事长冷友斌联同管理层以及摩根士丹利亚洲私募股权部将公司私有化，此项交易价值大约1.47亿美元。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)