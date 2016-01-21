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中国财经 | 2016年 1月 21日 星期四 17:31 BJT

中国婴儿奶粉生产商飞鹤拟第二季IPO筹高至8亿美元--IFR

路透香港1月21日 - 据汤森路透旗下IFR周四报导，中国婴儿奶粉生产商飞鹤国际计划最快今年第二季香港IPO上市，筹资高至8亿美元。

报导并称，飞鹤国际原先计划筹高至10亿美元，但鉴于目前市场状况，IPO规模很大机会缩减至6-8亿美元。花旗(C.N)、麦格理以及瑞银负责IPO安排。

飞鹤国际原本在美国纽约交易所上市，2013年6月除牌，因董事长冷友斌联同管理层以及摩根士丹利亚洲私募股权部将公司私有化，此项交易价值大约1.47亿美元。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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