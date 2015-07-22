中国飞乐音响拟组团收购全球照明大厂德国欧司朗渠道业务

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海7月22日 - 中国上海飞乐音响股份有限公司(600651.SS)周二晚间公告称，其拟与关联方组成联合收购财团，收购全球第二大照明企业德国欧司朗(OSRn.DE)分拆的渠道业务。
今年4月，欧司朗宣布其分拆渠道业务的计划，并计划在12个月内完成。欧司朗的渠道业务分拆主要涉及灯具产品的划分、品牌授权方案、全球工厂的重组方案等。目前，欧司朗尚未就具体分拆方案做出公告。
飞乐音响指出， 基于最终所划定的资产范围，如是否包括灯具渠道、品牌授权方案、工厂剥离方案等，公司提议以现金收购该项业务。且很可能是以通过一家新成立的特殊目的收购主体（SPV）一步式完成收购。 公司计划以债权和股权融资的方式完成收购计划。
公告称，德国欧司朗渠道业务与飞乐音响业务在全球市场拓展、大项目与渠道互补、供应链整合等众多方面存在高度协同性，这项收购符合公司及股东的战略。将有利于公司的业务发展和拓展，实现公司“品牌战略、国际战略和资本战略”三大战略。
巴克莱分析师David Vos表示，基于欧司朗分拆业务2016年业绩，该业务的价值预计为4.23亿欧元。而一些分析师预计，若包括债务在内，该部分业务价值可高至10亿欧元左右。
飞乐音响周二收报18.34元。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。