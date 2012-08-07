“撑杆跳女皇”等名将纷纷卫冕失败 中国继续领跑奖牌榜

俄罗斯名将伊辛巴耶娃8月6日在失败后的表情。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透伦敦8月6日电(记者Mark Trevelyan)---多米尼加选手桑切斯(Felix Sanchez)周一以34岁的高龄重夺奥运会男子400米栏冠军，距离他上一次获得该项目奥运金牌已经过去了8年时间。然而，在这个激动人心的夜晚，却有很多伟大的冠军选手和金牌失之交臂。

伦敦奥运结束10天的赛事后，中国以31枚金牌继续排名奖牌榜首位，美国29枚金牌位列次席。东道主英国目前以18枚金牌排名第三。

桑切斯在决赛中战胜了美国选手廷斯利(Michael Tinsley)，当他站在冠军领奖台上他满脸泪水，激动的抽泣。

“没有人会想到这个结果。很多人都说我应该退役了，但是我始终坚持。他们现在都在为我的胜利而庆祝，”桑切斯说，北京奥运会期间他的祖母Lillian突然去世，他的精神被彻底击碎。在伦敦夺冠之後，桑切斯从衣服上的名字牌里取出祖母的照片激动地亲吻。

伦敦奥运结束10天的赛事后，中国以31枚金牌继续排名奖牌榜首位，美国29枚金牌位列次席。东道主英国目前以18枚金牌排名第三。

现年33岁的美国老将泰勒(Angelo Taylor)在2000年和2008年奥运会上都获得了该项目冠军，然而这一次他希望成为该项目上获得三枚奥运金牌第一人的努力失败了，他只得寄希望于他的第五次奥运会了。

上届奥运冠军新西兰人亚当斯(Valerie Adams)在女子铅球项目的艰难卫冕之路上输给白俄罗斯人、2005年世锦赛冠军奥斯塔普丘克(Nadzeya Ostapchuk)击败，屈居亚军。

原本期待在伦敦实现奥运会三连冠的俄罗斯撑杆跳高名将伊辛巴耶娃(Yelena Isinbayeva)在决赛中却发挥不佳，输给了美国选手苏尔(Jennifer Suhr)和古巴选手席尔瓦(Yarisley Silva)，只获得了一枚铜牌。

在女子3000米障碍赛中，俄罗斯队中的世界冠军扎里波娃轻松夺魁，在伦敦阴冷下着小雨的夜晚天气里，扎里波娃一路领先率先撞线。银牌和铜牌分别被突尼斯选手格里比(Habiba Ghribi)和埃塞俄比亚选手阿塞法(Sofia Assefa)摘得。

男子400米决赛中，金银牌分别被来自格林纳达的詹姆斯(Kirani James)和多米尼加共和国的桑托斯(Luguelin Santos)摘得，这两位都是年仅19岁的小将。这也是格林纳达历史上的第一枚奥运奖牌。库尔森(Javier Culson)在男子400米栏比赛中摘铜，为波多黎各获得了第一枚田径项目的奥运奖牌。

为博尔特喝彩

周六的夜晚，在可以容纳8万人的奥林匹克体育场，当博尔特一跃登上男子百米冠军领奖台的时候，观众中响起热烈的欢呼声，所有闪光灯也对准了他。

他朝着独一无二的奥运会100米、200米连续两届双冠王的目标又近了一步，同时，在弗雷泽(Shelly-Ann Fraser-Pryce)卫冕女子百米冠军之後，牙买加人很有可能再次在奥运会上包揽个人短跑项目金牌。

博尔特也期待更多奖牌，他在周日的胜利之後说，“直到我获得了200米的冠军，我才敢说我是最伟大的短跑运动员。”

但是看起来博尔特似乎对於周二将举行的200米预赛并不在意，一家报纸拍到博尔特凌晨3点还在和朋友们庆祝他的百米夺冠。

在牙买加，成千上万的博尔特的粉丝顶风冒雨在露天大屏幕观看博尔特的100米比赛，一些人在车流中停下车观看比赛。

“我现在可不能把车开走，伙计，”一个骑摩托车的人对试图疏导交通的警察说，“给我开罚单吧，反正我要在大屏幕上看完比赛。”

**重获比赛资格**

在遭遇一连串诡异事件後，阿尔及利亚选手马赫洛菲（Taoufik Makhloufi）重新获得了冲击1500米的希望，他之前由於在男子800米跑项目中表现消极而被取消参赛资格，但稍後重获参赛资格。

在周日的男子1500米跑半决赛中，马赫洛菲击败了来自肯尼亚的世界冠军基普罗普（Asbel Kiprop），于是马赫洛菲预定不再参加接下来的男子800米跑项目。但是，国际田径联合会（IAAF）表示，马赫洛菲的队伍没有及时提出退赛，因此他必须参加男子800米跑。

马赫洛菲在男子800米跑比赛时有半圈是慢悠悠的跑过，接下来直接走出了田径场。于是主裁判认为他没有真正尽力而取消了他接下来参加比赛的资格。

马赫洛菲的团队表示他有膝伤。IAAF之後在一份说明中表示，在取得医生的证明之後，他们决定恢复马赫洛菲的参赛资格。

意大利的50公里竞走卫冕冠军施瓦泽（Alex Schwazer）因为没能通过药检而成为了又一个被逐出伦敦奥运会的选手。意大利国家电视台RAI在其教练迪多尼（Michele Didoni）谈过後，在周一报导了此事。

美国柔道运动员德拉波波罗（Nick Delpopolo）也被禁赛。他被检出服用了大麻，但他称这是因为他不明智地吃了一块“搀大麻的巧克力糕饼”。

田径场之外，韩国和巴西正在庆祝他们在体操项目上得到的第一块奥运金牌。

梁鹤善（Yang Hak-seon）赢得了男子跳马项目的冠军，他在比赛中展现了以他名字命名的前手翻直体前空翻转体1080。巴西选手扎内蒂（Arthur Zanetti）在吊环项目力克卫冕冠军、中国选手陈一冰赢得金牌。

穆斯塔芬娜（Aliya Mustafina）在高低杠项目中击败了其他竞争对手，为俄罗斯收获了本届奥运会上体操项目的首金。

英国选手肯尼（Jason Kenny）击败法国选手鲍若（Gregory Bauge）获得自行车男子个人竞速赛金牌。东道主还获得了马术障碍赛团体金牌，英国队在比赛中一度与荷兰队平局，但之後英国队占了上风夺冠，荷兰队获得银牌，沙特阿拉伯获得铜牌。

伊朗选手诺鲁齐（Omid Noroozi）周一在男子60公斤级古典式摔跤中击败格鲁吉亚的拉什基（Revaz Lashkhi）获得金牌。这是伊朗近日来收获的第2枚摔跤金牌。

在男子飞碟多向赛中，从事服务生工作的克罗地亚选手塞诺戈莱兹（Giovanni Cernogoraz）强忍住泪水，在加赛中战胜了意大利选手法布里齐（Massimo Fabbrizi），为克罗地亚赢得了一枚金牌。（完）

编译： 陈昭/孙舒 发稿：王燕焜

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