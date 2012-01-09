9日盘前分析：信心恢复是关键

2012年的第一个交易周，A股并未如市场所预期的迎来''开门红''，反而是延续了去年以来的弱势格局，沪深两市继续创出本轮调整的新低，多空分歧持续加大。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

2012年的第一个交易周，A股并未如市场所预期的迎来"开门红"，反而是延续了去年以来的弱势格局，沪深两市继续创出本轮调整的新低，多空分歧持续加大。

不过，随着上周沪深两市股指再创新低後，周末国内外各方面都有利好消息传出。同时，上周五在权重股的护盘下，股指已经出现技术反弹，在消息面的配合下，随着A股估值重心的进一步下移，超跌反弹很有可能随时来临。

从海外市场看，美国股市三大股指在2012年第一周录得上涨，尽管周五道指和标普500指数收跌，美国12月失业率跌至近三年低位的消息未能激发投资者买兴。新年伊始美国股市重温熟悉的旋律，美国经济加速复苏的迹象使人们的关注焦点有些远离欧债危机。

未来数日，12月的CPI数据即将公布，在2012年调控基调中，稳物价让位於稳增长。这意味着稳定物价总水平在宏观调控的首要地位已然下降，而稳定增长的地位明显提升。一旦国内外经济恶化加速，政策很可能在一季度中後期出现更为明显的转向。这无疑对A股形成利好。

消息面，1月6日至7日在北京举行的全国金融工作会议上，国务院总理温家宝明确要求要求提振股市信心，强调确保资金投向实体经济，坚决抑制以钱炒钱。"提振股市信心"，这是近两年A股下跌过程中所能见到的最高层对A股的关注和支持支持性表态。会议还对今後一个时期金融改革发展作出了八项部署，如解决微型企业融资难问题、引导民间资本入金融领域、规范地方政府举债、完善人民币汇率形成机制等。（完）

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