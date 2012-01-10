10日盘前分析：反弹力度仍有待观察

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

昨日A股在周末众多利好消息刺激下放量上扬，两市呈现普涨格局，沪综指重新收复2200点关口，短期颓势得到暂时的遏制。

市场人士表示，昨日A股走出气势强劲的反弹，与消息面暖风频吹有着很大关联。国务院总理温家宝上周末强调，要协调发展一二级市场，提振股票市场信心，这大大鼓舞了投资者的士气。

笔者认为，和前一段时间相比，当前确实出现了一些可喜的变化。一是上面提到的管理层对股市态度的变化，二是，趋紧的资金面暂时得到了一定的缓解。但是，在诸多积极的变化面前，我们还是要保持一贯的警惕。

单日的放量上扬只能扭转短期的颓势而不足以改变中长期市场格局，A股後市仍存在较多的不确定性因素，一方面，即将公布的经济数据对市场的影响。另一方面，个股的风险是否已经完全释放有待观察。

消息面，中国证监会党委书记、主席郭树清日前在全国证券期货监管工作会议上表示，把握资本市场服务实体经济的方向，坚持"稳中求进"的总体要求，当前及今後一个时期着重做好资本市场五方面改革和监管工作。他指出，鼓励社保基金、企业年金、保险公司等机构投资者增加对资本市场的投资比重，积极推动全国养老保险基金、住房公积金等长期资金入市。适当加快引进合格境外机构投资者（QFII）的步伐，增加其投资额度。

另外，中国石化（600028）、中国神华（601088）、中国联通（600050）公告，9日三家公司分别获大股东增持3908.32万股、1080.8万股和440.5万股。根据当日股价，按最低价计算，这三家央企的大股东此次增持投入资金超5.7亿元。

三公司均表示，大股东拟在未来12个月内以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份2%。（完）

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。