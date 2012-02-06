6日盘前分析：短期仍面临多重压力

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛上周A股市场先抑後扬，周K线以小涨报收，沪综指重回2300点上方，且周五向上突破60日均线，并创出2132点以来的反弹新高。经过反复的震荡整固後，大盘短期仍有上涨动能，但持续反弹难度较大， 60日均线突破不仅需要进一步确认，而且还要面对3067点以来的下行通道上轨压力的考验，同时，量能能否持续放大将成为反弹延续的关键，预计短期多空双方仍将在60日均线附近反复争夺，若成功站稳60日均线，则反弹可看高一线。不过，当前资金面趋紧是市场面临的第一大考验。1月份市场指数涨幅较大，但成交量并不理想，场外资金入市不明显，场内资金运作迹象较为明显，说明场外投资者心态的谨慎。同时，春节前央行实施的大量逆回购也将在节後到期，如何平衡资金的供给与需求是对节後资金面的考验。笔者认为，短期A股运行趋势相对乐观，不过股指要想再上一个台阶，基本面支持必不可少。当前A股所处环境依然复杂，政策面以及资金面都存在一定的变数，投资者仍需保持必要的谨慎。消息面，本周，海关总署将公布1月外贸数据。从目前券商对该数据预测看，受春节因素影响，1月我国进出口增速将继续回落，可能出现进口和出口同比增速回落至个位数甚至负增长的情况，贸易逆差可能再度出现。但2月外贸形势或有所好转。另外，尽管市场接连下挫，但资金的角力正悄然生变。英大证券提供的最新统计数据显示，按月度数据计算，在2011年12月及2012年1月，共计316家上市公司发布增持公告，大股东增持市值近70亿元，单月增持股份数及市值均超过减持数量。这是自2010年5月以来，增持力量首次“翻盘”。（完）