12日盘前分析：静待经济数据出炉

连续两日的放量长阳後，昨日两市出现技术性回调。不过虽然指数表现平淡，但是个股仍保持较高的活跃度，预计大盘蓄势整理後，将继续挑战60日均线。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

连续两日的放量长阳後，昨日两市出现技术性回调。不过虽然指数表现平淡，但是个股仍保持较高的活跃度，预计大盘蓄势整理後，将继续挑战60日均线。

从海外市场看，美国股市周三守在近期触及的五个月高位附近，市场等待未来两天欧洲债市将面临的重大考验，这可能决定欧元区危机未来发展的方向。

根据国家统计局安排，2011年12月的CPI数据将於今日公布。此前多家机构及经济学家预测，12月CPI涨幅将达4%左右。对市场来说，在经济增速下滑的态势下，CPI的快速大幅回落无疑是最大的利好。

从技术层面分析，面对较为丰厚的短线获利盘，多方并未急於上攻2300点重要技术阻力位，选择震荡消化前两日大幅上涨所积累起来的获利盘，同时在股指调整的过程中，两市成交量并没有明显萎缩，显示当前换手仍较充分，预示着市场短线参与热情仍在，这也为短线反弹的延续提供了一定的支持。

笔者认为，近几日的反弹仅仅是前期市场超跌以及政策利好带动的投资者情绪回暖所带来的估值修复行情。从基本面上看，构成大级别反弹的基础还不牢固。如果今日公布的经济数据不会坏于市场预期，後市反弹仍有一定的空间，但是投资者操作仍需谨慎的投资策略为主，不可盲目追涨。

消息面，因最终参与询价机构数量不足20家，於11日下午结束询价的创业板拟上市公司朗玛信息中止IPO。继八菱科技後，朗玛信息成为A股历史上第二家中止发行公司，同时也成为首家中止发行的创业板公司。

深圳某私募基金经理认为，此次朗玛信息中止发行，反映出投资者对市场信心不足。由於临近春节，机构投资者报价积极性相对不高。企业与投资者沟通不充分也是原因之一。

另外，德国总理默克尔与意大利总理蒙蒂11日在柏林就欧债危机等问题举行会谈。在会谈後的新闻发布会上，默克尔表示，德国愿意在开始阶段向欧洲稳定机制投入更多资金。欧盟内除英国之外的26个成员国就加强财政纪律同意缔结的财政契约将在月底前达成协议。（完）

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