8日盘前分析：反弹一波三折

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

连续三个交易日收红之後，A股反弹告一段落。昨日受累于央行重启正回购操作，沪综指再度失守2300点，个股普跌。

分析人士指出，一直被市场定义为牛熊重要分水岭的60日均线当下也在2300点附近，这样就更加验证2300点的心理压力是十分巨大，市场在本周的整理是必然的选择，指望本周迅速的完成整理和震荡似乎不太现实。

从外围市场看，受伯南克重申保护美经济免受欧债损害讲话刺激，美股股市周二收高；而欧洲股市周二收低，投资者对希腊趋於达成避免无序债务违约协议持乐观看法，帮助大盘扳回稍早部分跌幅。

从技术层面分析，本周大盘在重要关口前未能延续前期强势高举高打，且在下降通道的高压下再度回落，沪综指接连失守2300点整数关口及60日、5日和10日线，对短线情绪形成一定的打压。在量能无法持续放大的背景下，指数并不具备攻关的条件。

总体来看，市场经过昨日的大幅调整，退守至相对安全的区域。後市究竟是成功冲关还是重回震荡，在很大程度上取决於经济面和政策面的走向。

消息面，尽管受到元旦和春节长假因素影响，1月信贷投放依然迅猛。记者7日获悉，1月工、农、中、建四大银行新增人民币贷款约3200亿元。据此估算，银行业全部新增贷款规模在8000亿元左右。

另外，发改委7日晚间宣布，自8日零时起将汽、柴油供应价格每吨提高300元，相当於90号汽油和0号柴油零售价平均每升分别提高0.22元和0.26元。

发改委相关负责人表示，2月2日，三地变化率上涨超过4%，达到调价条件，但考虑到元宵佳节即将来临，因此适当推迟了调价时间。成品油定价机制有关改革措施目前仍在论证过程中，拟在各方基本达成共识後向社会公开徵求意见。

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