9日盘前分析： 1月数据值得关注

昨日午後在有色金属率先启动的背景下，煤炭、金融等权重股纷纷响应，沪综指一扫近期市场的低迷之气，大幅震荡上行，成功将2300点关口以及60日均线踩在脚下。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日午後在有色金属率先启动的背景下，煤炭、金融等权重股纷纷响应，沪综指一扫近期市场的低迷之气，大幅震荡上行，成功将2300点关口以及60日均线踩在脚下。

从技术层面看，短期内大盘强势特征较为明显，经过2300点反复震荡整固，股指大幅反弹，不过美中不足的是，昨日量能并没有出现与当日涨幅相匹配的水平，这使得後市反弹的延续存在一定的变数。

根据国家统计局安排，今日将公布1月份居民消费价格指数月度报告。多家机构预测，1月份因为春节因素，食品价格有较大幅度的上涨，特别是春节期间南方出现了明显的雨雪天气，加剧了食品价格的上升， CPI涨幅或在4.1%左右。今日公布的数据将成为政策导向的关键。数据出炉後的盘面动向值得投资者密切关注。

笔者认为，昨日A股的强势上涨反映出市场的主流资金对上半年有比较一致的预期，在流动性持续改善的背景下，A股的下跌风险在减弱。可以说，本轮行情的驱动因素，已经由经济预期转向对流动性预期的反应。

操作上，投资者不宜盲目追高，尤其短线投资者，还应保持适当的谨慎，避免坠入主力诱多的陷阱。

消息面，消息人士8日向记者透露，国债期货仿真交易有望近期推出。参与仿真交易的试点机构在10家以内，试点机构类型拟包括期货公司、证券公司及商业银行三类。

另外，针对有关上海冠华和福建龙洲运输两家企业IPO申请预披露时间安排不符合证监会调整预先披露时间新规定的媒体报导，证监会有关部门负责人8日表示，《关於调整预先披露时间等问题的通知》明确规定，2012年2月1日前已通过初审会的企业仍按原有做法进行预先披露，即预先披露时间安排在发审委会议召开前5 天，与发审委会议公告同步披露，媒体报导所涉及的两家企业就属於此类情形。

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