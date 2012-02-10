10日盘前分析： 市场做多信心增强

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日1月CPI、PPI数据公布，虽然CPI数据超出市场此前预期，但是A股市场仍维持强势，多空主力围绕2350点进行激烈厮杀，中小盘个股表现较为突出。

从技术层面看，近两日沪综指不仅一举站上60日均线，更突破了3067点以来的下降通道上轨，2350点附近是股指短期反弹能否继续的关键点位，昨日股指在数据超预期的背景下拒绝调整，充分说明短期大盘处於强势格局中。

不过，从目前的成交量和趋势来看，股指短期向上突破虽然具有较大难度，但是短期调整力度应该也不会太大，更大的可能是通过震荡整理逐渐消化市场上的不利因素和上方的套牢筹码，之後再尝试向上进攻。

外围市场，欧洲央行和英国央行在2012年2月货币政策会议後宣布，分别维持基准利率于1%和0.5%不变，英国央行还宣布将资产购买规模由2750亿英镑增加500亿英镑，至3250亿英镑。上述货币政策决定符合市场普遍预期。

总的来说，虽然1月份CPI数据超预期，大大降低了短期降准的可能性，但是在流动性改善的背景下，并不会对反弹的延续构成实质性的影响。今日1月份其他主要经济数据会继续披露，基本面上的变化将会直接影响政策走势，从而决定大盘短期的走向。

消息面，中国金融期货交易所9日发布通知称，将於2月13日启动国债期货仿真交易。中国证券报记者了解到，首批参与仿真交易的有国泰君安期货、海通期货、东证期货、广发期货等近十家机构。

另外，中国证监会主席助理吴利军9日表示，证券公司要归位尽责，切实发挥投资者保护的主力军作用。证券公司除了继续引导、支持和服务社保基金、企业年金和保险机构进行证券投资外，还要加强与商业银行等金融机构的合作，在投资组合中增加相对安全、高回报的理财产品，引导银行理财计划更多面向二级市场进行长期投资和价值投资。

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