14日盘前分析：股指或以震荡为主

在内外利空影响的不利情况下，昨日大盘低开然後上攻，最後微幅下跌，显示当前市场仍处於强势格局中，不过，市场压力依然存在，短期股指或以震荡为主。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在内外利空影响的不利情况下，昨日大盘低开然後上攻，最後微幅下跌，显示当前市场仍处於强势格局中，不过，市场压力依然存在，短期股指或以震荡为主。

从外围股市来看，受希腊议会通过紧缩措施的影响，欧美股市周一呈现普涨格局。美国股市周一上扬，标准普尔500指数接近七个月高位，此前希腊议会批准撙节方案以确保获得救助资金，避免出现无序违约。

笔者认为，目前市场依然面临着很多的不确定性，经济下滑趋势以及外围环境依旧动荡不安都对股指反弹形成压制。同时，股指还将面临下降趋势线的考验以及半年线的压制。因此，短期内股指或将维持震荡之势，不过，後市大盘仍有反弹空间。

操作上，建议投资者持股待涨，不宜频繁换股，对於部分反弹进入高压力区的可适度减持。

消息面，银行业超高的拨备覆盖率将为缓解资本金压力带来“福音”。消息人士13日向记者透露，最新一版《商业银行资本管理办法》正在做一些调整和修改。修改後的《办法》最快有望7月开始实施。其中，正在研究扩大超额贷款损失准备计入附属资本的规模。如果该调整最终能够实施，此举将增厚银行业附属资本金。

另外，发改委官员表示，虽然1月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅较去年12月略有反弹，但2月CPI将会有明显的下降，应该能够回落到4%以内，甚至可以达到3%。由此可见，CPI的下降趋势不会改变，这将为政策的进一步放松预留出较大的空间。

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