16日盘前分析：蓝筹能否引领指数攻关

在经历了3个交易日的震荡盘整後，昨日沪综指再度发力，创本轮反弹新高，逐渐逼近半年线，两市比上个交易日量能明显放大。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在经历了3个交易日的震荡盘整後，昨日沪综指再度发力，创本轮反弹新高，逐渐逼近半年线，两市比上个交易日量能明显放大。

在昨日题材股纷繁乱舞的情况下，昨日证监会主席郭树清强调蓝筹股已经显示出罕见的投资价值，透露出政策做多的意愿仍然较为积极。

据统计，目前市场的估值水平平均只有15倍左右的市盈率。其中沪深300等蓝筹股的静态市盈率不足13倍，动态市盈率为11.2倍，显示出罕见的投资价值。大盘蓝筹股在沉寂多时後，或将再次扛起反弹的旗帜。

笔者认为，近期政策层面所释放出的信号给予市场一定支撑，市场的人气已经得到恢复，赚钱效应慢慢回升，但A股走势还需观察资金面宽松程度以及政策扶持力度，而近期资金面、政策面并没有出现大幅度放松，流动性状况仍然不能过分乐观。

操作上，投资者应该谨慎乐观，注意个股风险。

消息面，中国上市公司协会15日在京成立。该协会是经国务院批准、中国证监会作为业务主管部门的全国上市公司自律组织。证监会主席郭树清在成立大会上发表讲话时表示，协会要全面履行“服务、自律、规范、提高”的职能，与时俱进，求真务实，切实加强自身建设，帮助企业树立强烈的市场意识和回报股东的观念。监管部门将逐步推行上市公司分类管理制度。沪深300等蓝筹股显示出罕见的投资价值。

另外，中国人民银行15日发布的《2011年第四季度货币政策执行报告》首次明确提出，2012年，广义货币供应量M2初步预期增长14%左右。对未来通胀风险仍不可掉以轻心。价格总水平的基本稳定不会无条件或自动实现，需要宏观政策继续把握好力度和节奏。

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