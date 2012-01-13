13日盘前分析：2300点压力明显

受到12月通胀数据持续回落与市场预期相符的影响，昨日A股市场全天呈现高位窄幅震荡走势。在CPI数据符合预期利好下，沪深股指再创新高，弧圈球一度逼近2300点，不过，碍於新高量能未放大及技术面上的背离，两市股指最终冲高回落。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

受到12月通胀数据持续回落与市场预期相符的影响，昨日A股市场全天呈现高位窄幅震荡走势。在CPI数据符合预期利好下，沪深股指再创新高，弧圈球一度逼近2300点，不过，碍於新高量能未放大及技术面上的背离，两市股指最终冲高回落。

从技术层面分析，指数上方是前期成交密集区，累积了大量的套牢盘，再加上短线获利盘，股指上行阻力较大。此外，农历春节假期临近，持币过年逐渐占据市场主流，这对於大盘反弹的延续非常不利。

笔者认为，股指经过本周超过150点的反弹之後，技术指标都面临着回调修复的需要，市场做多人气也消耗较多，虽然数据利好令市场预期政策或将进一步放松，但是2300点一线仍要面临较大的压力，投资者对反弹空间不要有太高期望值。

消息面，继华宝兴业基金公开宣布暂停参与新股询价後，信达澳银基金日前表示不再参与。从整体看，基金公司对参与新股询价持谨慎态度。据统计，在规模排名前十位的基金公司中，表示目前已不参与新股询价的有2家，表示将减少参与新股询价的有4家，表示保持参与策略不变的有4家。

另外，中国证监会基金部主任王林12日在2012搜狐金融德胜论坛基金经理人年会上表示，加大力度培育壮大机构投资者队伍，着力优化机构投资者外部环境，研究符合机构投资者需求的产品和交易方式，对机构投资者在市场准入、业务模式、费率体系、评价激励等方面，采取更加灵活的制度安排，推动出台针对机构投资者的税收减免、递延等优惠政策，鼓励长期投资。他还表示，基金公司在新股询价过程中，报价是比较理性的，没有明显高於其他机构者，也没有帮忙报价。（完）

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