13日盘後分析：可重点关注有补涨需求个股

周二的走势对市场而言是非常关键的。股指运行到20日均线附近後，展开震荡盘整走势，但时至周一沪指KDJ仍未出现金叉，加上信贷数据不佳，令投资者隐忧情绪有所蔓延。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

周二的走势对市场而言是非常关键的。股指运行到20日均线附近後，展开震荡盘整走势，但时至周一沪指KDJ仍未出现金叉，加上信贷数据不佳，令投资者隐忧情绪有所蔓延。多方因素导致周二开盘股指呈疲弱走势，10点後受有色板块调整盘中出现较大幅度下探。

不过经过前期的热身，多方积蓄的动能很快得以释放，权重板块中虽然银行地产略显调整，但煤炭板块午後表现强劲，领涨大盘，给市场犹豫的投资心态带来了极佳的稳定作用。有权重的护盘，高送转、化工、玻璃、农药化肥等中小市值股票轮番表现，个股呈现普涨态势。至收盘，两市共有22只非ST股票涨停，超过7成股票上涨，成交量维持前期水平，KDJ出现金叉，扭转了前一天的弱势格局。

市场能够走出周二的走势，主要源於对资金面略渐宽松的乐观预期。近期市场上流传管理层正着手推动部分地区养老金投资试点、增加QFII额度和推动银行理财资金进入股市的传言，这些消息都不是空穴来风，而是有着现实背景和可执行条件的，而取消印花税的呼吁也令投资者交易的积极性提高。

展望後期走势，由於周二午後的良好表现，目前技术指标得到了较为理想的修复，K线重心上移，均线系统走稳并开始拐头向上，市场热点轮动持续性明显增强，赚钱效应日渐突出。

总之，目前市场面临的局势是，外有外围市场创新高的刺激效应，内有政策偏暖的有利环境，正处於机会大於风险阶段，投资者可重点关注有补涨需求的个股，把握热点的轮动机会。（完）

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