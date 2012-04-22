23日盘前分析：指数震荡 个股活跃

上周A股市场再度表现出超强势特征，沪综指在周五收盘时，再度站上了2400点大关，成交量也有所放大。盘面上，金融改革的相关概念股风起云涌，各大子板块轮番涨停。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周A股市场再度表现出超强势特征，沪综指在周五收盘时，再度站上了2400点大关，成交量也有所放大。盘面上，金融改革的相关概念股风起云涌，各大子板块轮番涨停。

从技术层面分析，随着指数进入前期成交密集区，所面临的阻力也骤然加大，今日沪市成交突破千亿，如果量能能保持持续有效放大的势头，後市反弹空间有望进一步被打开。

笔者认为，受利好消息刺激，行情或将维持反弹势头，但反弹空间受到IPO新政、外围市场、制度创新等多重因素的制约。从目前看，虽然短线题材仍可继续活跃，但博弈性很强，反弹行情能否继续取决於政策的兑现力度。

一方面，年报、季报密集披露，隐忧不少。作为4月份的最後一个交易周，下周上市公司2011年年报和2012年一季报的披露将进入尾声。从目前披露的年报和季报来看，主要的特点是大型公司业绩相对稳定，估值基本合理，但是小型企业业绩下滑是不争的事实，这将是未来中小盘个股股价下台阶的主要动力，也将成为拖累大盘的隐忧。

另一方面，欧债危机在恶化。最近欧债危机继续恶化，欧美市场普遍下跌，外围市场的拖累虽然不会直接影响A股市场，但是最终还是会影响到投资者的信心和对於经济的预期。

操作上，预计本周个股机会仍将层出不穷，交易能力较强的投资者可适度进行波段操作。

消息面，证监会主席郭树清一行近日到广东调研，走访了当地证券公司营业网点，与投资者代表进行了面对面的交流，邀请部分上市公司代表进行座谈，认真听取投资者和上市公司对证券市场规范发展的意见和建议。（完）

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