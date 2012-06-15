15日盘前分析：仍处於考验底部过程中

昨日A股再度收阴，短线反弹再遭挑战。不过，在指数波动不断的背景下，市场内的赚钱效应有所好转，今日是本周最后一个交易日，本周末希腊大选结果和欧债危机的影响或许会影响A股今日走势。路透

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股再度收阴，短线反弹再遭挑战。不过，在指数波动不断的背景下，市场内的赚钱效应有所好转，今日是本周最後一个交易日，本周末希腊大选结果和欧债危机的影响或许会影响A股今日走势。

从盘面看，指数低迷主要受累于采掘、银行等权重股，但个股活跃度有所提高，市场人气上升。同时，技术指标仍在低位，短期仍有一定反弹动力，但是难有超预期的表现。

从外围市场看，美国股市周四收升，此前消息称，如果希腊周末大选结果导致金融市场动荡，各国央行准备采取协同行动。欧洲方面，希腊股市周四(6月14日)离奇暴涨10%以上，但欧洲其他股市普遍收跌，主要是受科技股拖累，加上意大利国债拍卖结果显示借贷成本大幅上升。

笔者认为，随着5月经济数据的出炉，以及央行意外降息後，市场短期内处於政策红利与经济下行博弈的弱平衡状态中，虽然政策面相比于前段时间略有沉寂，但是近期消息面传言较多，对投资者情绪和场内资金的信心形成严重的干扰，造成了本周股指波动有所加剧。

操作上，虽然机会正在酝酿，但目前还不是买股票的最好时候，投资者可采取以静制动的方式，耐心观察在反弹中哪些行业板块有可能成为主流热点。

消息面，全国社会保障基金理事会15日在中国证券报独家披露的2011年年报显示，社保基金会管理的基金资产总额达8688.20亿元。其中，社保基金会直接投资资产5041.12亿元，占比58.02％；委托投资资产3647.08亿元，占比41.98％。

另外，上海证券交易所总经理张育军14日在该所举办的“下半年证券市场形势分析与证券公司创新工作座谈会”上表示，长期看好中国经济的转型和中国资本市场的发展，经济转型中的中国资本市场有着重大的投资价值和投资机遇。上交所将进一步推进资本市场的改革创新，通过改革创新进一步提升市场的投资价值。（完）

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