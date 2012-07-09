9日盘前分析：基本面压制做多力量

上周四晚间央行一个月内第二次降息，尽管上周五早盘未能冲破降息初期“高开低走”魔咒的束缚，但是午後多方上演绝地反击的好戏。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

上周四晚间央行一个月内第二次降息，尽管上周五早盘未能冲破降息初期“高开低走”魔咒的束缚，但是午後多方上演绝地反击的好戏。

笔者认为，连续降息显示政策放松力度加强，维稳决心较大，政策累积效应将逐渐显现。尽管政策共振对於市场具有明显的利好作用，但是在经济层面未见全面好转之际，股指很难摆脱反复震荡的筑底格局。

一方面，本周即将公布6月份宏观经济数据，数据可能低於此前市场预期，这也可能是为何央行选在数据公布前意外降息的主要原因之一。数据不佳显示当前经济低迷，政府收入以及企业利润双双下滑，今年GDP增长目标面临严峻的考验。

另一方面，上周五欧美股市再度急跌，尤其是美国非农数据远低於预期，意味着美国经济的复苏信号并不明确。受此影响，市场避险情绪再度增强，美元指数迅速回升，全球大宗商品价格也随之下跌。

此外，有数据显示，目前两市已有959家公司公布2012年中期业绩预告，仅有不到四成的上市公司确认盈利出现增长，其中，预计上半年净利润同比增幅在50%以上的公司不过一成左右。但有137家公司宣布亏损，且23家上市公司对今年半年报做出了业绩向下的修正。

总的来说，尽管政策累积效应或引发短线超跌反弹延续，但是宏观面的不乐观势必压制做多情绪，同时市场信心并非短时间一两条政策所能恢复的，股指要走出底部还为时尚早，建议投资者不可盲目乐观，可坚持防御策略，等趋势明朗後再确定出击时机。

消息面，7月5日至6日，证监会主席郭树清一行到重庆调研。他在调研时表示，中国资本市场要成为世界一流已具备许多有利条件，但还有不少问题和困难。目前我国经济运行处於宏观调控目标区间，结构优化升级出现良好势头，对中国经济金融没有理由悲观失望。此外，郭树清寄语投资者坚持长期投资、价值投资理念，争取成为中国的巴菲特。

另外，经过严格的指标筛选和专家委员会评选，第14届（2011年度）中国上市公司金牛奖7日揭晓。上汽集团、工商银行、中联重科、泸州老窖、宁沪高速、大连重工、正海磁材、三一重工等140多家公司及63位高管入选各大奖项。（完）

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