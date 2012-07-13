13日盘前分析：投资者不妨多看少动

昨日大盘延续反弹格局，在煤炭、有色等资源类板块的带动下，两市呈现深强沪弱格局。市场又一次在没有任何外力的作用下完成了所谓的“自救”。 个股的结构性分化日益严重。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日大盘延续反弹格局，在煤炭、有色等资源类板块的带动下，两市呈现深强沪弱格局。市场又一次在没有任何外力的作用下完成了所谓的“自救”。 个股的结构性分化日益严重。

今日，6月宏观经济数据继续公布，固定资产投资、工业增加值等重量级数据将公布。这些数据将影响投资者对於未来市场走势的判断，反弹能否持续将受到考验。

欧美市场，美国股市周四收跌，受科技股发布更多获利预警的打击，不过宝洁的涨势帮助道琼工业指数削减跌幅。欧洲方面，欧洲股市周四收低，跌至本周初水准下方，因投资者为中国将公布更加悲观的经济数据作准备，而且对美联储立即推出货币刺激政策的预期下降。

笔者认为，近期市场人气低迷、交投清淡、观望氛围浓厚是行情运行的主要制约，屡次向上试探均由於成交未能放大导致反弹动力不足。预计後市大盘可能会呈现震荡拉锯的局面，在缺乏系统性上涨机会的情况下，投资者不妨多看少动。

消息面，央行昨日公布的数据显示，今年上半年人民币贷款增加4.86万亿元，同比多增6833亿元。6月份人民币贷款增加9198亿元，同比多增2859亿元。据央行初步统计，上半年社会融资规模为7.78万亿元，比上年同期多135亿元。

6 月份，四大行新增贷款仅为1880亿元，占全部贷款的比例为20%，显着低於以往的比例。记者从商业银行人士处了解到，6月份四大行新增贷款较以往月份减少的部分被国开行的新增贷款填补，同时中小银行中的城商行新增贷款较多，从而保证了全部银行的新增贷款依然高速增长。（完）

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