10日盘前分析：弱势格局仍将延续

昨日A股市场大幅收挫2.4%至半年新低。早间国家统计局发布6月份创近两年半新低的通胀数据，显示需求萎缩正在加剧，经济忧虑迅速盖过上周降息的刺激作用，大盘亦创出逾一个月以来最大单日跌幅。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场大幅收挫2.4%至半年新低。早间国家统计局发布6月份创近两年半新低的通胀数据，显示需求萎缩正在加剧，经济忧虑迅速盖过上周降息的刺激作用，大盘亦创出逾一个月以来最大单日跌幅。

由於盘面热点相对匮乏，市场跟风意愿不强，场外资金也看不到持续做多的信心。不可否认，周一市场已经出现了一定的恐慌盘，实体经济增速的持续下滑预期是股指下跌的最大诱因，欧债危机的阴云密布为另一大推手，在这两大悲观因素没有得到实质性改变以前，市场恐怕将持续出现弱势格局。

笔者认为，近一段时间政策累积效应或将对指数形成支撑，但是市场信心的回复并非短时间一两条利好政策所能恢复的，尤其投资预期的变化将决定资金的流向，建议投资者短期内采取防御策略，不可盲目抄底，等趋势明朗後再确定出击时机。

消息面，记者获悉，基金公司和券商日前收到的《关於首次公开发行股票询价对象及配售对象备案工作有关事项的通知》明确，从通知发布之日起，停止受理一级债券型证券投资基金和集合信托计划成为新股配售对象的备案申请；停止已完成备案的一级债券型证券投资基金和集合信托计划的新股配售对象资格。这意味着，一级债基和集合信托计划基本告别“打新股”的舞台。（完）

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