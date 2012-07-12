12日盘前分析：当前操作应顺势而为

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

经过连续两日震荡下挫後，昨日A股市场迎来震荡反弹走势，深强沪弱特征依旧保持。受总理关於“促投资合理增长”讲话提振，水泥等基建类股涨幅居前，但是由於市场持股信心不稳，股指来回拉锯。

从外围市场看，美国股市道指和Nasdaq指数周三下滑，因美国联邦储备委员会(美联储,FED)会议记录显示决策者对推出更多经济刺激措施持开放态度，但只有经济状况进一步恶化才能促使决策者们达成共识。

笔者认为，经过前期的持续下跌後，市场利空兑现得到了一定的释放，再加上估值水平以及政策面等因素，基本上封杀了股指大幅下跌的空间。不过在中报业绩悲观情绪完全释放前，大盘短期内仍将维持弱势震荡格局。

在目前宏观经济和市场信心都低迷情况下，多方将较难组织有效反击，筑底的过程可能比较复杂。鉴於目前风险和收益已经不成正比，因此笔者建议，稳妥和安全仍然是现阶段投资者首先要考虑的问题，其次才是收益。

消息面，国务院总理温家宝11日主持召开国务院常务会议，研究部署深化流通体制改革加快流通产业发展，讨论通过《节能减排“十二五”规划》。

会议指出，当前和今後一个时期，要围绕提高流通效率、方便群众生活、保障商品质量、引导生产发展和促进居民消费，加快推进流通产业发展方式转变，着力解决制约产业发展的关键问题，逐步建立起统一开放、竞争有序、安全高效、城乡一体的现代流通体系。（完）

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