30日盘前分析：短线不具备持续走强条件

受隔夜海外股市大涨提振，前期下跌後积累的超跌反弹动能有所释放，昨日A股在内外利多因素鼓舞下呈现温和反弹，沪综指重上5日均线以及2400点关口。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

受隔夜海外股市大涨提振，前期下跌後积累的超跌反弹动能有所释放，昨日A股在内外利多因素鼓舞下呈现温和反弹，沪综指重上5日均线以及2400点关口。

笔者认为，量能不足表明市场谨慎心态依旧，昨日仍属技术性反弹，在最新经济数据公布以及中央经济工作会议召开前，大盘短线能否继续反弹仍有待观察。

一方面，昨日大盘上攻一定程度上受到了隔夜欧美股市大幅度上涨的影响，但市场追高心态略显谨慎，体现在成交量始终不能得到有效放大。同时，多头也难以展开有效反攻，短线交易性机会尚未明朗。

另一方面，欧债利率上行、经济增速下滑还将对指数构成压力，同时市场在年末资金紧张的情况下，短期难以迅速走出反弹行情。

此外，本周11月官方PMI数据即将公布，鉴於汇丰PMI初值大幅低於预期，此次官方PMI备受关注。而中央经济工作会议即将召开，政策如何定调将解开当前市场关於货币政策转向时点的疑团。

消息面，证监会有关负责人29日表示，经查，2009年2月28日至2009年5月25日，交银施罗德基金公司原投资决策委员会主席李旭利利用职务便利，通过其实际控制的2个证券账户，先于或同期于其管理的基金买入或卖出相同股票2只，非法获利1000余万元。公安机关已逮捕李旭利，李旭利正等待最终司法判决，证监会还将对其作出行政处罚。

另外，在经历了今年的新单业务负增长、股债双熊导致的投资下滑和巨额浮亏等诸多不利情况後，市场人士分析，保险业已处低谷，如果明年宏观政策转向保增长，货币政策微调空间放大，资本市场有望迎来阶段性行情。这将提高保险资金投资收益，进而提升保险产品吸引力和保险公司净资产，保险业明年有望迎来业绩拐点。（完）

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