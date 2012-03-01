1日盘前分析：三月行情仍值得期待

昨日沪综指震荡收跌1%，终结此前连续八日涨势，地产股板块受上海重申地产调控政策不放松消息拖累大跌。昨日市场的下挫让投资者对於调整的预期更加一致。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日沪综指震荡收跌1%，终结此前连续八日涨势，地产股板块受上海重申地产调控政策不放松消息拖累大跌。昨日市场的下挫让投资者对於调整的预期更加一致。

从外围市场看，美国股市周三收低，结束四天连涨势态。美联储主席伯南克未明确暗示美联储会推出更多刺激举措，令投资人失望。欧洲股市受到欧央行推出5300亿欧元的LTRO消息的支撑仅微幅下跌。

据统计，二月份沪综指的月度累计涨幅达5.93%，为2010年11月份以来月涨幅最大。中小盘指数表现更为出色，深成指实现8.07%的月涨幅；而创业板指和中小板指则分别达13.36%及12%。

面对即将到来的三月份，对於A股市场走势，分析人士认为，市场反弹格局已经形成，当前赚钱效应使得投资者参与市场的热情逐步提高，而全国“两会”即将开幕，从历史市场表现看，“两会”前後以及“两会”期间市场上涨概率较大，尤其是与“两会”议题相关的板块常有超额收益机会，将推动市场活跃度进一步提高，市场有望继续震荡上行。

对於今日即将公布的2月份PMI数据，业界均持相对乐观态度。按照此前汇丰PMI反弹的趋势，官方PMI指数将延续前两个月的反弹态势。

总的来说，股指在连续上涨之後，短线遭遇调整压力实属正常，压力主要来自於技术面。市场在经过短线震荡整固之後，仍有望继续前行。

消息面，银行间资金价格2月29日整体继续回落。隔夜回购利率跌至2.60%，创逾7个月新低；7天回购利率重返3.5%关口下方。鉴於未来到期资金增加、财政存款或下降，市场预计3月银行体系流动性或维持适度宽松。

分析人士表示，短期资金价格回调明显，反映市场对中短期资金面乐观预期。3月公开市场到期资金与财政存款此长彼消，有望为银行体系流动性的季节性改善增加推力。（完）

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