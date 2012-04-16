16日盘前分析：把握阶段性机会是重点

随着3月份以及一季度宏观经济数据的尘埃落定，A股市场上周呈现连续反弹走势，其中沪综指实现四连阳，在地产、券商板块持续上涨的带动下，市场做多人气明显得到提振。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

随着3月份以及一季度宏观经济数据的尘埃落定，A股市场上周呈现连续反弹走势，其中沪综指实现四连阳，在地产、券商板块持续上涨的带动下，市场做多人气明显得到提振。

不过，由於经济增速下行趋势很明显，企业业绩增速放缓是不争的事实，同时，经过连续反弹之後，大盘做多动能消耗明显，再加上面对外围市场的调整压力，短线大盘或有反复。

从外围市场来看，受到中国经济增长放缓以及美国消费者信心指数不佳的影响，上周五美股大跌。此外，受到西班牙股市暴跌的影响，欧洲股市也出现大幅下挫。

上周除了地产板块强势表现外，有关深圳金融创新政策的消息引爆A股做多热情，深圳本地股强势领涨。但是周末有媒体又传出“前海银行等创新业务被否”，这使得深圳本地股後市走势增大变数。

对於A股後市，笔者认为，连续上涨後大盘短线有修正的需要，经过消化後大盘仍有望继续反弹，但是就目前的市场环境而言，投资者不要期望大盘出现趋势性上涨，A股的市场底无论在时间还是空间上还没有最终形成。

消息面，从今天起，银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之五扩大至百分之一。此举是增强人民币汇率弹性的重要制度改进，有助於市场寻找更为均衡的人民币汇率水平。

自2005年人民币汇率制度改革以来，我国经常项目顺差持续攀高，人民币一直面临单边升值压力。然而，自去年四季度以来，我国出现经常项目逆差、资本流入放缓、国际收支逐步接近均衡状态。在此背景下，市场对人民币未来走势预期出现分化，人民币对美元汇率出现双向波动，为央行扩大人民币汇率波幅提供了有利的时间窗口。（完）

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