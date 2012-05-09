9日盘前分析：市场步入震荡等待期

昨日沪综指结束四连阳，以阴十字星报收，个股涨跌基本持平，盘中做空力量主要来自金融板块为首的权重股，由於没有成交量配合，大盘持续上攻的力度不强，呈现胶着态势。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日沪综指结束四连阳，以阴十字星报收，个股涨跌基本持平，盘中做空力量主要来自金融板块为首的权重股，由於没有成交量配合，大盘持续上攻的力度不强，呈现胶着态势。

大盘在2450点一带这个成交密集区，欲要上攻既需要政策鼓动，也需要场外资金积极入场。短期面临的前高压力和反弹获利盘的抛压仍然较大，量能未能明显放大将进一步促使大盘回调。

从外围市场看，美国股市周二收跌，因欧洲政治情势引发人们对该地区财政状况的忧虑，但尾盘涨势扶助股指缩减跌幅，收位远高於盘中低点。欧洲方面，欧洲股市周二收在四个月低位，盘中交投震荡，因投资人重新忧虑希腊是否履行救助计划中的承诺。

笔者认为，五一期间政策红利的边际效应逐步递减，对於市场情绪的刺激作用开始淡化。在此背景下，多空双方短期互相制衡，处於弱平衡的格局。同时本周即将公布4月份经济数据，因此市场开始步入震荡等待期。可以说市场中长期向上方向并未改变，但短期存在较大分歧。

消息面，证监会副主席庄心一8日在证券公司创新发展研讨会闭幕式上表示，推进证券行业创新发展是个系统工程，监管部门也要顺应形势，及时更新监管理念，创新监管手段，在切实保护投资者合法权益的同时，最大限度地放松行业管制。既为证券公司创新发展提供足够空间，积极营造良好环境，又继续推进证券行业对外开放，促进行业整体服务和管理水平提升。

另外，深交所日前要求各会员单位切实做好客户管理工作，督促证券中介机构在抑制新股炒作和投资者教育等方面发挥更重要的职能作用，夯实证券公司创新发展基础。（完）

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