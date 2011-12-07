7日盘前分析：短期难扭转颓势

在经济下行以及欧美债务危机双重压力下，昨日A股市场继续呈现震荡探底走势，不过盘中权重股表现稳健，在一定程度上稳定了市场重心，深市已经打破了10月24日的低点，创出又一个年内新低。

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛

在经济下行以及欧美债务危机双重压力下，昨日A股市场继续呈现震荡探底走势，不过盘中权重股表现稳健，在一定程度上稳定了市场重心，深市已经打破了10月24日的低点，创出又一个年内新低。

从技术层面分析，两市收出一阴一阳两个小十字星。两市合计成交仅834亿元，再创年内地量。短期内沪综指2300点初受考验。

从外围因素来看，隔夜美股涨跌不一，因标普警告可能下调包括德国和法国在内15个欧元区国家的评级，引发市场担忧，欧股周二收低。

笔者认为，经济增速放缓、热钱加速流出以及大盘股的IPO都使得股指上涨动力不足，大盘或将继续弱势震荡。不过，一旦沪综指创出新低，技术面超跌使得短期反弹成为可能。

消息面，证监会副主席刘新华日前表示，近期，资本市场上财务欺诈和重大审计执业质量问题有所抬头。证监会将坚决查处会计、审计过程中的违法违规行为，发现一单、查处一单，绝不姑息。他指出，会计师事务所要把诚信自律、客观公正作为立身之本，把提高质量、规范运作作为首要职责。

另外，受热钱外流预期难改、离岸人民币远期汇价与当前汇率水平继续倒挂等因素影响，6日人民币对美元即期汇价盘中再度触及跌停。至此，人民币即期汇价已连续5个交易日触及跌停水平。

中国外汇交易中心6日公布，当日银行间外汇市场人民币对美元汇率中间价为：1美元对人民币6.3334元，较前一交易日下行15基点。至此，人民币对美元汇率中间价连续4个交易日保持在6.33至6.34区间。（完）

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