7日盘前分析：短期难扭转颓势

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛
在经济下行以及欧美债务危机双重压力下，昨日A股市场继续呈现震荡探底走势，不过盘中权重股表现稳健，在一定程度上稳定了市场重心，深市已经打破了10月24日的低点，创出又一个年内新低。
从技术层面分析，两市收出一阴一阳两个小十字星。两市合计成交仅834亿元，再创年内地量。短期内沪综指2300点初受考验。
从外围因素来看，隔夜美股涨跌不一，因标普警告可能下调包括德国和法国在内15个欧元区国家的评级，引发市场担忧，欧股周二收低。
笔者认为，经济增速放缓、热钱加速流出以及大盘股的IPO都使得股指上涨动力不足，大盘或将继续弱势震荡。不过，一旦沪综指创出新低，技术面超跌使得短期反弹成为可能。
消息面，证监会副主席刘新华日前表示，近期，资本市场上财务欺诈和重大审计执业质量问题有所抬头。证监会将坚决查处会计、审计过程中的违法违规行为，发现一单、查处一单，绝不姑息。他指出，会计师事务所要把诚信自律、客观公正作为立身之本，把提高质量、规范运作作为首要职责。
另外，受热钱外流预期难改、离岸人民币远期汇价与当前汇率水平继续倒挂等因素影响，6日人民币对美元即期汇价盘中再度触及跌停。至此，人民币即期汇价已连续5个交易日触及跌停水平。
中国外汇交易中心6日公布，当日银行间外汇市场人民币对美元汇率中间价为：1美元对人民币6.3334元，较前一交易日下行15基点。至此，人民币对美元汇率中间价连续4个交易日保持在6.33至6.34区间。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。