2日盘前分析：反复震荡为主旋律

（以下分析只代表作者本人观点）路透中文网分析员 冯涛1月份PMI数据超出此前市场预期，但是A股市场延续了节後弱势震荡整理态势。盘中沪综指一度冲上2300点关口，但是受到资金面以及技术面压力的影响，该关口最终得而复失。

从技术层面看，沪综指昨日再度在2300以及5日线附近遇阻，10日线尾盘失守，5日均线、10日均线和60日均线都向下压制，形成空头排列。笔者认为，短期政策面、资金面限制了指数的发挥，同时技术压力在一定程度上也限制了多方的发挥，虽然消息面不乏利好消息，但是大盘短期内大盘难以摆脱震荡格局。

虽然1月PMI小幅回升暗示中国经济回调过程逐步趋稳，但是货币政策放松的下一个时间节点仍难尽快出现，同时欧债危机依然朴素迷离。鉴於内外的复杂形势，预计反复震荡或将是近期指数运行的主旋律。

操作上，在政策倾向没有进一步明朗之前，盘整格局一时间也难以改变，投资者应对此提高警惕，短线多看少动切忌盲目追高。

消息面，证券期货监管系统要全面贯彻落实党中央、国务院在中央经济工作会议和全国金融工作会议上作出的重要决策部署，牢牢把握资本市场服务实体经济的方向，坚持 “稳中求进”的总体要求，积极稳妥地推进证券期货领域的改革开放，进一步优化资本市场结构，完善市场基础制度，强化市场透明度建设，加强和改进市场监管，推进我国资本市场持续健康发展，更好地服务经济社会发展大局。

另外，中国证监会2月1日宣布，IPO预披露提前政策2月1日起实施。同日，证监会首次对外公开首次公开发行股票（IPO）审核工作流程及申报企业在审情况。截至1月31日，共有515家企业处於初审、落实反馈意见、已经预披露和中止审查状态，其中不少为城市商业银行。此外，还有9家公司已终止审查。根据证监会安排，申报企业情况每周更新一次。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。