23日盘前分析：当前点位不可掉以轻心

昨日A股市场放量上攻，沪综指在站稳半年线之後一举收复2400点关口。地产股及科技类个股成为昨日上涨行情的领头羊。成交同比放大近五成，强势特征有所显现，但市场分歧明显加大。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场放量上攻，沪综指在站稳半年线之後一举收复2400点关口。地产股及科技类个股成为昨日上涨行情的领头羊。成交同比放大近五成，强势特征有所显现，但市场分歧明显加大。

笔者认为，地产股的率先发力对市场交投起到很大提振作用。尽管大盘只用两个交易日即连续攻克半年线和2400点两大关口，但是大盘仍未摆脱危险区域，在放量突破2410点前投资者仍不可掉以轻心。

从技术层面分析，尽管股指连续突破半年线以及2400点关口，强势特征明显，但是目前指数正处於前期成交密集区，大量套牢盘存在套现的压力，短线回调风险仍没有解除，因此，指数能否站稳2400点且继续上行，还要看成交量以及权重股的表现。

从外围市场看，隔夜欧美市场表现疲弱。受美国总统奥巴马提议将企业税从35%下调为28%，同时取消其他数十项减税措施，惠誉将希腊主权信用评价调降至C等利空消息影响，周三美国股市小幅收低，欧洲主要股指也以下跌报收。

总的来说，大盘反弹空间有望进一步打开，但是随着多空博弈进入白热化阶段，指数波动加剧在所难免，不过，即使大盘出现短线调整也不改震荡上行趋势。

消息面，中国证监会党委书记、主席郭树清日前表示，当前和今後一段时期，证监会要着重做好服务实体经济、进一步改善企业融资结构、深化证券期货重点领域改革开放三方面工作。包括开发更多面向农业和农民的证券期货产品；显着提高公司类债券融资比重，进一步改善市场价格结构不合理状况，切实解决新股发行价格过高和恶炒绩差股问题等。

另外，中国证监会投资者保护局成立以来，通过调研走访、召开座谈会等方式广泛听取投资者的心声和建议，持续倡导理性投资、长期投资、价值投资的理念。在对意见建议梳理和研究後，投资者保护局负责人接受了记者的采访。

该负责人表示，培育健康成熟的投资文化，是当前服务投资者的重要内容。倡导投资蓝筹股本质上是倡导理性投资、价值投资理念，但不是简单针对哪一只股票。在推动上市公司积极分红方面，证监会采取了很多具体措施。此外，退市制度的制定过程中将会充分考虑保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，但不能理解成为投资者的非理性投资行为“买单”。（完）

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