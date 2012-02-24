24日盘前分析：短线面临回调风险

昨日A股市场围绕2400点进行震荡，沪综指最终收出放量滞涨的阳十字星，深成指遇阻半年线。市场热点较为杂乱，新股炒作迹象再度抬头。预计2400点的拉锯恐怕仍会继续。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场围绕2400点进行震荡，沪综指最终收出放量滞涨的阳十字星，深成指遇阻半年线。市场热点较为杂乱，新股炒作迹象再度抬头。预计2400点的拉锯恐怕仍会继续。

120日均线向来被市场视为“牛熊线”， 自去年5月初上证指数跌破120日均线之後，A股在近10个月时间里持续调整，直至今年1月初创下2132.63点的阶段新低。此後，沪深股市迎来一波持续反弹，并在近期相继攀上30日均线、60日均线和120日均线。

沪综指站上2400点和120日线後，指数上行压力明显加大，同时从量能水平看，似乎大盘连续上攻後劲不足，同时因连续上行未见明显休整且2400上方有强大的套牢盘，因此，预计 2132点的反弹第一波空间基本到位，短线面临较大的回调风险，不过，投资者不必过分担心，本轮反弹并未终结，充分震荡整固後後市仍将重拾升势。

有点值得投资者注意的是，市场驱动力主要来自於对未来经济预期的改变、基本面改变、估值提升、资金宽松等。从这个角度而言，基本面才是支撑股市上涨的关键基础。因此，目前行情仅是反弹非反转，当前A股并不具备开启牛市的条件。

消息面，据中央电视台报导，人力资源和社会保障部副部长胡晓义23日表示，全国社会保险基金将以组合方式投资保值。

胡晓义表示，“（社会保险基金）如何实现投资运营保值增值的问题，这件事具体的方式、路径选择，肯定需要一个很复杂、一个全面研究的过程。投资保值的政策选择，将来一定会是一种综合性的、组合式的投资保值方式，而不会是一种单渠道的、狭窄的投资保值方式。”报导称，对於社会保险基金究竟何时入市，胡晓义并没有给出准确的时间点。（完）

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