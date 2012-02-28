28日盘前分析：规避技术性回调风险

昨日沪综指以跳空高开高走的方式，一举回补了前期向下跳空缺口，并创下了年内反弹新高，同时当日A股成交额亦创下逾10个月来高位，不过，指数冲高回落，使得两市日K线均收出长上影线。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日沪综指以跳空高开高走的方式，一举回补了前期向下跳空缺口，并创下了年内反弹新高，同时当日A股成交额亦创下逾10个月来高位，不过，指数冲高回落，使得两市日K线均收出长上影线。

笔者认为，场外资金继续回补，再度确认了市场回暖格局。不过，短期大盘加速上扬後，或面临技术性回调，尽管中期上行趋势还未结束，但短期震荡过程则仍需谨慎。

近一段时间投资者情绪大幅转暖有助於後市股指继续上行，但是，随着指数进入2450点一带，套牢盘众多，同时短线获利盘的积累，股指势必会出现震荡走势。短期内不排除震荡回落整固的可能。不过，就大趋势而言，反弹向上的格局未变，两市股指还有一定的上涨空间。

操作上，投资者应该警惕短期涨幅较大的个股短线回调的风险，把握市场运行节奏，不宜盲目追涨。

消息面，记者获悉，监管层正研究尽快将非上市公司纳入公司债发行范围之中，以扩大公司债市场规模，支持实体经济融资需求。酝酿中的高收益债有望主要面向非上市小微企业。

目前，上市公司是证监会审核的公司债的发行主体。市场人士认为，公司法、证券法均明确规定，公司债券是指“公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券”，这样，股份有限公司和有限责任公司均可发行公司债。可见，非上市公司发行公司债不存在法律障碍。

另外，上交所日前召开的理事会会议提出，上交所正在研究推进中小企业私募债、跨境跨市场ETF以及扩大报价回购业务试点、完善约定购回业务试点，优化大宗交易机制、做好转融通试点准备等。上交所理事长耿亮表示，支持养老金等长期资金入市。（完）

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