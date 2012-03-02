2日盘前分析：反弹基础犹在

尽管今日公布的中国制造业PMI数据继续回暖，但显示经济逐步趋稳的同时，基础仍不牢固。受此影响，沪综指周四小幅收低，两市成交量大幅萎缩。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

尽管今日公布的中国制造业PMI数据继续回暖，但显示经济逐步趋稳的同时，基础仍不牢固。受此影响，沪综指周四小幅收低，两市成交量大幅萎缩。

从技术层面分析，短期调整格局仍在延续，同时各项超买技术指标得到修复，同时在股指调整过程中，成交量明显萎缩，显示资金并未因为指数调整而选择离场。

笔者认为，短线大盘仍有调整需求，调整或仍将持续，但是成交量的萎缩说明此次调整仍属良性，同时反弹的基础依然存在，因此，预计调整空间恐不会太大。耐心等待政策实质性利好的明朗以及板块轮动的进一步清晰。

全国“两会”即将开幕，从历史市场表现看，“两会”前後以及“两会”期间市场上涨概率较大，尤其是与“两会”议题相关的板块常有超额收益机会，投资者可重点关注。

操作上，建议投资者在股指继续向下探底之际，可以扑捉逢低布局的良好时机。

消息面，1月7000多亿元新增贷款低於市场预期，2月银行信贷也很有可能如此。中国证券报记者3月1日获悉，截至2月24日，银行业新增贷款约为6000亿元。

业内人士估计，2月人民币新增贷款将在7000亿元以内。该人士表示：“按央行此前信贷节奏安排，除非3月出现信贷飙升，否则一季度新增贷款低於预期目标（2.4万亿元）将成大概率事件。”

另外，中国证券投资者保护基金公司总经理庄穆日前表示，保护基金公司对多元化证券纠纷解决机制进行长期研究，借鉴国外成熟经验，将开展公益性证券专业调解试点工作列为2012年重点工作。保护基金公司将在探索实施调解工作基础上，进一步推进公益诉讼制度研究，不断拓展投资者合法权益保护领域。（完）

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