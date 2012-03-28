28日盘前分析：短期维持弱势震荡

在外围市场大幅上涨的情况下，昨日A股市场高开低走并小幅收跌，成交量继续低迷显示市场谨慎态度相对浓厚，反弹的积极性不高。 从技术层面分析，沪综指连续三周收出阴线，短期弱势特征较为明显。近期市场量能持续萎缩，指数均线呈现空头排列， 60日均线附近仍将是多空争夺的重要位置，指数震荡在所难免。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

在外围市场大幅上涨的情况下，昨日A股市场高开低走并小幅收跌，成交量继续低迷显示市场谨慎态度相对浓厚，反弹的积极性不高。

从技术层面分析，沪综指连续三周收出阴线，短期弱势特征较为明显。近期市场量能持续萎缩，指数均线呈现空头排列， 60日均线附近仍将是多空争夺的重要位置，指数震荡在所难免。

一方面，经济的下滑逐步被公布的数据所验证，经济形势的担忧再度升温。国家统计局昨日公布数据显示，今年1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润6060亿元，同比下降5.2%。这是自2009年11月以来，工业企业利润首次出现负增长。

另一方面，当前正值上市公司年报、季报密集披露的时间段，对於经济形势的担忧将影响到对於上市公司业绩的预期，进而削弱指数进一步上行的动力。

笔者认为，在上有压力、下有支撑的格局下，在经济数据和政策暂时进入空白期的背景下，市场震荡调整的时间可能延长，直到市场迎来新的数据或政策信号来指明方向。

消息面，中共中央政治局委员、国务院副总理王岐山27日在北京考察中关村非上市公司股份转让试点工作。他强调，场外交易市场是多层次资本市场的重要组成部分。要按照“十二五”规划和全国金融工作会议的要求，把握好“稳中求进”的总基调，认真总结试点经验，加快推进体制机制改革和组织制度创新，探索建设场外交易市场，努力提高直接融资比重，优化金融结构，满足多元化投融资需求，更好地服务实体经济。

另外，期货业多位人士27日向记者透露，由相关部门拟定的两套原油期货方案日前已上报监管部门，等待审批。这两套方案依然沿用大合约思路，最大不同之处在於计价方式的选择。原油期货合约标的、计价方式及交割方式等在方案中均已明确。（完）

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