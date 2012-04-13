13日盘前分析：轻指数 重个股

受到深圳出台重大金融创新，同时3月新增信贷破万亿远超预期的提振，激发了投资者做多热情，A股市场昨日放量反弹，沪综指重新站上60日均线，深成指收复万点关口，两市成交量明显放大，深圳本地股及金融、煤炭、地产等纷纷崛起，个股呈现普涨格局。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到深圳出台重大金融创新，同时3月新增信贷破万亿远超预期的提振，激发了投资者做多热情，A股市场昨日放量反弹，沪综指重新站上60日均线，深成指收复万点关口，两市成交量明显放大，深圳本地股及金融、煤炭、地产等纷纷崛起，个股呈现普涨格局。

从外围市场看，美国股市周四连续第二日强劲收高，材料和能源股领涨，投资者未理会疲弱的就业数据。欧洲股市周四尾盘上涨，矿业股走强，推动股指触及一周收盘高位，因交易商指称周五中国将公布的经济增长数据可能将优於预期。

中国3月新增贷款意外突破万亿大关，创下14个月新高。不过，季节性猛增难以持续，以及中长期贷款需求偏弱，预示央行仍需要通过调降存款准备金率以稳定经济，只是政策调整时点可能存在变数。

今日一季度的经济数据将出炉，市场普遍认为，一季度国内生产总值（GDP）同比增速将放缓，但仍将维持在8%以上，经济下行压力仍较明显，在投资者对经济回落有了一定预期的背景下，若政策能够给与一定的积极支撑，将在一定程度上刺激并维持股指的重心。

从技术层面分析，沪综指三连阳，短线反弹势头较猛，不过後市沪综指能否有效站稳60日均线或是决定近期市场运行格局的重要观察点。同时，虽然近两日成交有所回升，但是沪市仍在千亿以下，这对於後市反弹形成一定的制约。

由於当前政策改革力度超出市场预期，投资者信心得到一定的增强。不过短暂的喜悦过後，投资者应该清醒的认识到，目前经济下行趋势未改，其对上市公司业绩的冲击不言而喻，在货币政策预调微调的背景下，政策放松力度不会强於前期，因此，投资者对於本次反弹的高度不宜有过高期望。

消息面，深圳市政府常务会议12日研究通过《关於加强改善金融服务 支持实体经济发展的若干意见》。意见提出改善金融服务的一系列创新政策，旨在进一步发挥金融对实体经济发展的支持和服务作用，加快经济发展方式转变和产业转型升级。（完）

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