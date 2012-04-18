18日盘前分析：短期上行压力骤增

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
昨日沪深两市双双走低，沪综指三次挑战30日均线皆没成功。温州、深圳本地股大幅下挫，从近期与指数不相匹配的成交量水平就可以看出，近期市场“投机”气氛浓厚，再加上消息本身存在一定的变数，因而注定了区域热点来去匆匆的命运。
从外围市场看，隔夜欧美股市大涨。美国股市周二收涨，录得一个月最大单日涨幅，之前可口可乐等一批企业再度公布强劲业务，且西班牙公债收益率下滑缓解了对欧元区债务危机的忧虑。
对於昨日大盘的下跌，主要受到短期获利盘持续套现，且上市公司一季报数据疲弱令大盘承压。在量能制约背景下，短期股指仍将维持震荡调整格局。
笔者认为，目前A股市场处於预期不稳定时期，宏观经济形势以及管理层政策调控力度难以精准把握。这反映到市场里就是指数的止步不前，处於上有压力下有支撑的震荡格局中。
操作上，鉴於当前市场环境，个股的机会要远远大於指数的空间，投资者在控制风险的同时可挖掘结构性机会。
消息面，中国证监会主席郭树清17日参加湖北省资本市场建设工作会议时表示，新三板市场有关方案还未正式报批，但各方面准备工作正在紧锣密鼓进行。此外，要推动区域性股本转让市场建设，服务中小微型企业融资。
另外，商务部17日发布的数据显示，一季度我国实际使用外资（FDI）294.8亿美元，同比下降2.8%。其中，３月当月实际使用外资117.57亿美元，同比下降6.1%，这意味着我国已经连续五个月吸收外资同比下滑。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。