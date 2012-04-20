20日盘前分析：短期半仓操作为宜

A股昨日小幅震荡收低，但在指数调整之时盘中仍不乏热点。经过周三的大幅反弹後，昨日市场收出缩量十字星，使得市场犹豫心态彰显无遗，短线行情风险并未消除。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

A股昨日小幅震荡收低，但在指数调整之时盘中仍不乏热点。经过周三的大幅反弹後，昨日市场收出缩量十字星，使得市场犹豫心态彰显无遗，短线行情风险并未消除。

从外围市场看，美国股市周四连续第二日收跌，因就业数据显示出更多疲弱迹象，且高通发布预警和Stanley Black & Decker公布疲弱业绩打压投资者信心。受美国经济数据不及预期及欧债危机持续影响，欧洲主要股指周四纷纷下挫。

从技术层面分析，在股指放量突破颈线前，风险始终无法回避。今日是期指交割日，多空双方趋谨慎，在消息面未出现有力度利好的刺激下，今日市场仍或以震荡为主。

笔者认为，从短线来看，经过近期持续上涨後，市场累积了相当获利盘，各板块经过轮动後，短期有震荡整固和清洗浮筹的要求。当前系统性风险与结构性机会并存，难有大牛市行情的同时，投资者对目前A股也不宜过分悲观。

操作上，建议投资者不宜再追涨，对於短线涨幅过大品种逢高减磅，仓位可保持在5成左右。

消息面，央行19日进行了200亿元91天期正回购操作，低於前次操作规模，公开市场连续第四周实现净投放。不过，19日资金利率不跌反涨，银行体系流动性再现趋紧苗头。分析人士指出，未来资金面或面临多重压力，货币政策预调微调力度有望加大。在具体政策工具方面，下调存款准备金率或是放松流动性首选。

另外，数据显示，1849家A股上市公司发布了2011年年度业绩。其中，1168家上市公司的净利润实现同比增长，占比为63.17%。474家上市公司发布了今年第一季度业绩报表。其中，243家公司的净利润实现同比增长，占比为51.27%。（完）

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