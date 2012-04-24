24日盘前分析：大盘短线需整固

因周末降准落空，昨日A股市场小幅收低，沪综指再度失守2400点关口。同时受到创业板退市制度出台的影响，昨日创业板大幅下挫，抑制市场人气。两市成交量进一步放大，表明多空双方的较量依然激烈。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

因周末降准落空，昨日A股市场小幅收低，沪综指再度失守2400点关口。同时受到创业板退市制度出台的影响，昨日创业板大幅下挫，抑制市场人气。两市成交量进一步放大，表明多空双方的较量依然激烈。

汇丰银行最新公布的数据显示，中国4月汇丰制造业采购经理人指数预览值反弹至49.1，脱离上月触及的四个月低位，但仍为连续第六个月处在50的荣枯分水岭下方。汇丰的数据意味着决策层先前实施的宽松措施开始见效。但产出和需求增速均处於历史较低水平，预计未来货币和财政的宽松政策均会加码，二季度存款准备金率将继续下调。

从外围市场看，美国股市周一收跌，因欧洲的政治不确定性令投资者怀疑欧元区执行结束债务危机举措的能力，且沃尔玛股价重挫，因有报导称该公司妨碍行贿案调查。

笔者认为，大盘後市走势取决於经济基本面的走向和政策兑现程度。随着指数的逐渐走高，超跌反弹的空间逐渐被消耗，指数震荡幅度将会有所加大。目前沪综指触及前期成交密集区域，上方压力逐渐加大，指数可能难有大的作为。

尽管经济下行忧虑仍然困扰大盘，但是市场似乎已经度过了僵冷的冬季，正在缓慢的复苏，交易机会逐渐增多。不过，从指数的绝对走势看，笔者认为未来一段时间仍然要围绕当前点位进行上下振荡，直至政策面进一步明朗。

消息面，权威人士日前表示，新股发行定价市盈率将参考同行业上市公司平均市盈率，但高於行业平均市盈率25%不是新股定价天花板。监管部门不是限制新股定价，而是希望定价偏高的发行人披露更多信息，将更充分的信息提供给投资人，防止因信息不充分可能出现的定价不准确。

另外，中国总理温家宝23日在汉诺威说，中方愿意进口更多德方产品，希望德方积极推动欧盟放宽对华高技术产品出口管制。

在谈到中德双方要共同努力扩大双边贸易时，温家宝说，要扩大市场开放，反对贸易保护主义，努力实现2015年双边贸易额达到2800亿美元的目标。中国实行进出口并重的政策，致力於建立公平竞争的政府采购制度，对各类企业一视同仁。（完）

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