25日盘前分析：震荡未改 防御为先

昨日A股市场明显波动加剧，沪综指留下较长的上下影线，显示上方压力大的同时下方支撑也强，指数的“上窜下跳”令场内的投资者心惊肉跳，不过，好在大盘最终以红盘报收。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场明显波动加剧，沪综指留下较长的上下影线，显示上方压力大的同时下方支撑也强，指数的“上窜下跳”令场内的投资者心惊肉跳，不过，好在大盘最终以红盘报收。

从外围市场看，美国股市周二涨跌互见，道指和标普500指数收升，因诸如3M等大型制造商的业绩和财测强劲，但苹果在公布业绩前股价下跌，拖累Nasdaq指数收低。欧洲方面，来自美国的住房及消费者信心数据喜忧参半，英法银行股的全线反弹为大盘提供了支撑。

从盘面个股来看，结构分化的趋势十分明显，金融地产等周期类板块表现较好的抗跌性，而以创业板为首的中小盘个股因制度及业绩等原因成为空头主要狙击的对象。据统计，昨日跌幅达到5%以上个股有100余只，其中出现8只跌停股；而涨幅超过5%的个股也有69只，其中有多达27只个股实现涨停，这就说明当前市场虽呈震荡格局，但资金炒作氛围仍异常浓烈。

笔者认为，尽管近两日沪深两市大幅波动，市场出现结构性风险持续释放的局面，但在A股市场运行环境并未发生明显变化且积极因素依然存在，因此大盘短期运行趋势出现逆转的可能性不大，经过近期的风险释放後後期仍有继续上行可能。

消息面，基金一季报今日披露完毕。天相投顾统计显示，纳入统计的66家基金公司旗下919只基金（A、B、C级和分级基金合并统计）一季度扭亏为盈，共实现盈利380.51亿元。截至3月底，主动投资的股票方向基金可比股票仓位为78.82%，比去年末上升0.52个百分点。

另外，“对‘三农’、科技创新型企业、文化创意企业的金融服务远远不足。”这是证监会主席郭树清上任伊始的判断。如今，这种状况正在改变。在证监会公布的IPO 在审企业名单中，这三类由证监会主席“力挺”的企业分别达39家、168家和27家，合计占所有在审企业的三分之一。它们以新业态、新模式对监管部门的发行审核把关体系和市场的新股定价能力提出了新的挑战。（完）

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