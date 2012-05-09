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冯涛股市实时分析 | 2012年 5月 9日 星期三 12:05 BJT

9日午间分析：沪指早盘下挫 退守2400

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受昨夜欧美股市下跌以及A股自身内在调整动力双重打压，今日A股市场早盘呈现低开低走态势。其中在一二线蓝筹调整的拖累下，沪综指一路震荡下行，直逼2400点关口，两市调整风险骤增，午盘沪综指报收於2416.28点，下跌1.33%。

从技术层面分析，2450点一线压力不容小觑，经过前期的连续反弹後，随着上行动能减弱，短期市场分歧加剧，市场明显趋於弱化，目前看反弹趋势并未终结，但是短期走势对於中期趋势变化具有指导意义。

笔者认为，当前处於政策真空期以及宏观数据公布前期，多空双方短期互相制衡，处於弱平衡的格局，市场开始步入震荡等待期。（完）

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