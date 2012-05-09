9日午间分析：沪指早盘下挫 退守2400

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
受昨夜欧美股市下跌以及A股自身内在调整动力双重打压，今日A股市场早盘呈现低开低走态势。其中在一二线蓝筹调整的拖累下，沪综指一路震荡下行，直逼2400点关口，两市调整风险骤增，午盘沪综指报收於2416.28点，下跌1.33%。
从技术层面分析，2450点一线压力不容小觑，经过前期的连续反弹後，随着上行动能减弱，短期市场分歧加剧，市场明显趋於弱化，目前看反弹趋势并未终结，但是短期走势对於中期趋势变化具有指导意义。
笔者认为，当前处於政策真空期以及宏观数据公布前期，多空双方短期互相制衡，处於弱平衡的格局，市场开始步入震荡等待期。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。